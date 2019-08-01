Любые правонарушения будут пресекаться – Генпрокуратура о сертификате Qaznet

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Генеральная прокуратура РК дала разъяснение по поводу использования сертификата безопасности Qaznet , передает Kazpravda.kz
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"В последнее время активно распространяется информация о порядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах. Уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата. Акцентировано, что это, прежде всего, защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сертификат защищает электронные устройства от "взлома", кибератак и вирусов.
"Вместе с тем в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной "слежке" и т.п. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной", – добавили в пресс-службе.
В надзорном органе напомнили, что за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информсистеме, незаконный перехват данных, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовная ответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
"Статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных", – отметили в Генпрокуратуре РК.