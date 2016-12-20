Но Казахстан не останавливается на достигнутом. Какие поручения дает Нурсултан ­Абишевич? В 2017 году повысить на 20% пенсии и единовременную выплату по рож­дению ребенка. Это свидетельствует об экономической мощи и стабильности Казахстана. Люди могут не тревожиться о завтрашнем дне. Важно также, что Елбасы поставил перед народом четкую задачу: к 2050 году войти в число самых развитых государств. Это понятная и главное – достижимая цель. Надо только поработать.