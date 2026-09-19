Любые трудности преодолимы

Вода отступила, однако последствия паводка долго еще напоминали о себе. Для многих семей возвращение в родные стены стало невозможным.

Символом восстановления Кульсары стал новый микрорайон Болашак, построенный в безо­пасной части города для семей, пострадавших от стихии. Здесь возвели сто жилых домов. В числе новоселов была и семья Адильхановых.

Хозяйка и хранительница домашнего очага Кымбат Адильханова продолжает оставаться опорой детям и внукам. Новый дом для нее имеет особенное значение. Как рассказывает Кымбат-апа, во время весеннего паводка 2024 года за считаные часы семья лишилась дома, в котором жила многие годы, где выросли дети, хранились семейные воспоминания. Потеря была тяжелой.

– Наш дом полностью ушел под воду. Мы никогда не думали, что в одночасье можем лишиться жилья. Дом – это ведь не просто стены. В нем вся жизнь человека: воспоминания, радос­ти, важные семейные моменты. Это был наш родной очаг, где прошло детство детей, где мы жили одной семьей, – вспоминает свои чувства Кымбат Адильханова. – В воде пропали рукописи моего супруга Тементая, газетные страницы, которые он так бережно хранил. Он посвятил свою жизнь районной газете, много лет там трудился. Мне удалось спасти лишь небольшую часть этих материалов.

После паводка перед семьей, как и перед многими другими пострадавшими, встал главный вопрос: где жить дальше? В рамках работ по ликвидации последствий стихийного бедст­вия специальные комиссии обследовали затопленные дома и определяли степень их повреждения. Семьям, чье жилье было признано непригодным для проживания, оказывалась необходимая помощь.

В Кульсары началось строи­тельство новых домов. Так в более безопасной части города появился микрорайон Болашак. Площадь каждого дома – 100 кв. м. К ним подведена необходимая инженерная инфраструктура, созданы условия для комфорт­ного проживания.

– День, когда мы получили ключи, стал для семьи особенным. Вопрос с жильем нас, конечно, тревожил. А когда мы вошли в новый дом, словно гора с плеч упала. Самое главное – у детей появилась крыша над головой, мы вновь обрели свой очаг, за что очень благодарны нашему государству, – говорит Кымбат-апа.

Сегодня микрорайон Болашак – это не просто улицы и дома. Для десятков семей он стал символом восстановления, надежды и возможности начать жизнь заново после тяжелого испытания. Тут они постепенно вернулись к привычной жизни.

– Наш Президент говорит о том, что мы не должны искать причины неудач и трагедий в прошлом, нужно учиться смот­реть в будущее с оптимизмом, – отмечает моя собеседница. – Неразрешимых проблем не существует, а любые трудности преодолимы.

Да, стихия оставила глубокий след в судьбе этой семьи. Но вмес­те с новым домом они обрели надежду на лучшую жизнь, которую сегодня строят сами.