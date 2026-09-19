Любые трудности преодолимы

Весна 2024 года навсегда останется в памяти жителей города Кульсары Жылыойского района. Вышедшая из берегов река Жем затопила значительную часть населенного пункта, тысячи его жителей в одночасье остались ни с чем. И если одни спешно покидали дома, пытаясь укрыться в безопасных местах, другие до последнего защищали свое имущество от стихии.
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