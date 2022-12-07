Люди, будьте бдительны!

Несмотря на то что количество пожаров в областном центре с начала текущего года сократилось с 234 до 218, количество жертв в них существенно возросло. В 2021 году в огне погибли шесть человек, а в 2022-м – 14.

– 61,5% пожаров в общей статис­тике приходится на жилой фонд. Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации бытовых электроприборов, несоблюдение требований ППБ при эксплуатации печи, – пояснил начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Алмаз Тулендин.

За допущенные нарушения 205 человек привлечены к административной ответственности, они из-за своей халатности пополнили бюджет на 2,5 млн тенге. 164 человека отделались предупреждениями. А те, кто допустил возгорания, оштрафованы на 681 518 тенге.