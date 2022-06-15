Люди должны понимать, что в Казахстане у них есть будущее – Токаев

По словам Главы государства Касым-Жомарта Токаева, люди должны понимать, что в Казахстане у них есть будущее, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Три года президентства были сложными для Казахстана и всего мира. Случались катастрофы, очень сильно ударил Ковид, но поддержка народа Казахстана — главное, что помогло преодолеть всё это. Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку нужно освободить гражданскую активность людей, в обществе был запрос на это. Референдум — продолжение моей кампании по этому вопросу. Мы должны отойти от суперпрезидентской к цивилизованной системе, где центральную роль играет парламент, перед которым отвечает президент. Я бы не сказал, что сильный парламент опасен", – отметил Токаев во время интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Президента, гражданское общество в Казахстане является зрелым.

"Однако парламентской страны я не обещал, будет президентская республика с сильным парламентом и подотчётным правительством. Казахстан должен распрощаться с олигополией. Я не утопист, я понимаю, что это работа не одного года. Но моя задача, как Главы государства, состоит в том, чтобы обеспечить народу справедливость. Социальный лифт должен работать, мы должны набирать на важные посты политически настроенных людей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что нужно создать такую систему, в которой люди, только что родившиеся и подросшие, понимали, что в этой стране у них есть будущее.