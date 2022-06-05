"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ

Руководитель секретариата Совета миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий сообщил, что в планах наблюдателей объехать не менее 120 участков для объективной картины, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша задача - смотреть, как организован референдум, как он проходит, нет ли нарушений законодательства, международных требований. Люди должны понимать, что их голос не идет куда-то в "ведро", а учитывается. Мы также будем присутствовать при подсчете голосов, и уже вечером проведем совещание, чтобы узнать мнение всех наблюдателей. Завтра уже области подведут предварительные итоги", - сказал Дмитрий Кобицкий.

Также он отметил высокую активность населения на референдуме.

По состоянию на 08:00 часов утра, к голосованию приступили все 9947 участков республики, а также 17 участков при дипломатических представительствах страны в 15-ти иностранных государствах. 48 участков за рубежом приступят к работе в соответствии с тем временем, которое соответствует их часовым поясам. Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9964 участках.