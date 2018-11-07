​Люди и звери

Тогда по всему городу были развешаны афиши, а на входе играл оркестр. Кстати, вход в зоопарк был бесплатным.

В прошлом году зоопарк перешагнул серьезную юбилейную дату в 80 лет. Разменяв девятый десяток, он по-прежнему молод, его по-прежнему любят горожане, он живет и разрастается, увеличивая и без того солидное количество своих обитателей. А 2018-й стал для него годом больших новоселий: после реконструкции открылся огромный аквариум с экзотическими видами рыб, дом для обезьян, жирафятник, дом для хищных зверей и теплый зимник для слонов и бегемотов. Кроме того, началось строительство новых помещений для медведей, волков и барсов.

Улучшение жилищных условий способствует тому, что и без того огромная семья оби­тателей зоопарка продолжает пополняться: появились новые животные, такие как харза, или уссурийская куница. Это одна из самых крупных и пест­роокрашенных куниц России, которая прибыла к нам из Хабаровского зоопарка. В Алматы переселились дрофа-красавка, бегемотиха Лота, серые кенгуру и их ближайшие родственники – валлаби, сумчатые из семейства кенгуровых, но меньшие по размеру. Да и в самом зоопарке на свет появляются малыши. Так, нынче родились 4 сайгачонка, а несколько лет назад впервые вылупилась из яйца «дочка» сетчатого питона длиной в 20 см. Сейчас она уже большенькая – выросла до 5 м 10 см.

В нынешнем году из Франции поступили 4 очень редких в природе мадагаскарских древесных удава. А еще впервые появились кошачьи лемуры, которые прибыли из Франции и Чехии. Но, пожалуй, главное событие нынешнего лета – первый в истории Алматинского зоопарка приплод от фламинго. Птенец уже получил имя – Фима. Чтобы малыш рос крепким и здоровым, выкармливать его помогали специалисты Московского зоопарка.

Надо сказать, что дружеские и шефские связи с москвичами протянулись еще со времен становления Алматинского зоо­парка, ведь первые животные прибыли в наш город преж­де всего из Московского зоопарка, а также из Ленингра­да и заповедника Аскания-Нова. В основном это были экзотические животные: львы, тигры, леопарды, медведи, бегемоты, антилопы.

Сейчас Алматинский зоопарк признан во всем мире, он является членом многих международных организаций по охране и разведению диких животных. Здесь обитают более 340 видов животных, птиц и рыб, около 6 000 особей. Возможно, придет время, когда будут реализованы амбициозные планы радетелей зоопарка, и у нас появится свой сафари-парк, как во многих странах, где животных можно будет увидеть не в вольерах и клетках, а на природе, в естественной для них среде обитания. И тогда для турис­тов и любителей экзотики путешествие по такому парку превратится в увлекательное приключение.