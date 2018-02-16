Люди из социально уязвимых групп получат безвозвратные гранты в Казахстане
Жанат Тукпиев
В текущем году в рамках развития предпринимательства более 3 тысяч граждан из числа социально уязвимых групп получат безвозвратные гранты. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Так, в 2018 году мы ожидаем, что порядка 7,5 тысячи граждан получат микрокредиты, а более 3 тысяч граждан из числа социально уязвимых групп получат безвозвратные гранты. Более 15 тысяч граждан будут обучены основам предпринимательства совместно с НПП "Атамекен" по программе "Бастау Бизнес", – сказала Абылкасымова.
Министр также подчеркнула, что основной упор будет сделан на стимулирование предпринимательской инициативы и вовлечение в активную занятость.
"В конце 2017 года в данную программу были внесены новые инструменты поддержки. Субсидирование работодателей, оказывающих содействие добровольному переселению граждан, и предоставление безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Обновленные инструменты программы позволят охватить в текущем году порядка 571 тысячи человек, в том числе более 300 тысяч безработных и самозанятых будут устроены на постоянные рабочие места", – отметила Абылкасымова.