Свежий выпуск Люди мира, на минуту встаньте! Моисей ГОЛЬДБЕРГ

– Казахстан – страна, которая в годы жесточайшей войны с гитлеровцами приютила тысячи еврейских стариков, женщин, детей, спасла их от голода и холода. По сей день еврейский народ сохраняет в сердцах дух той теплоты и дружеского отношения, – говорит посол Израиля в РК Эльягу Тасман. – Сейчас наши страны связывают развивающиеся экономические связи, научное и культурное сотрудничество.

На всех языках, как скорб­ное напоминание о чудовищных злодеяниях, звучат названия лагерей смерти – Освенцим, Треблинка, Бухенвальд… На вечере будут названы праведники мира, спасавшие евреев, – Оскар Шиндлер, скандинавский дипломат Рауль Валенберг... Дневник еврейской девочки Анны Франк стал для молодых людей в разных странах книгой мужества и стойкости.

На вечере памяти будут присутствовать пос­лы многих стран. Общая печаль зовет к бдительности. Сгущаются тучи терроризма, экстремизма, насилия, новых кровопролитных злодеяний. В этих условиях миротворческая политика Астаны и Лидера Казах­стана Нурсултана Абишевича Назарбаева­ должна стать добрым примером для глав всех держав.

Вечер памяти состоится 27 января в 19.00 в Казахском национальном университете искусств по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 30.



