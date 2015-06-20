Статьи Люди перекати-поле По материалам международных информационных агентств подготовил Аскар СУЛТАН

Под жесткий контроль



Поток беженцев, прибывающих в ЕС через Средиземное море, выходит из-под контроля. Чтобы не дать прорваться к себе сотням мигрантов, штурмующих поезда международного сообщения и пробивающихся горными тропами, Франция и Швейцария возобновили контроль на границах с Италией. Еще более решительно действуют венгры: правительство запустило кампанию, разъясняющую иммигрантам, что они – нежеланные гости в стране, а также потребовало возврата порядка задержания нелегалов на границе. Поиск выхода из кризиса, одного из крупнейших в истории Евросоюза, станет ключевой темой июньского саммита ЕС.



Ключевая точка, через которую нелегальные мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока попадают в ЕС, – это Италия. С начала года туда прибыло более 50 тыс. беженцев. Впрочем, оставаться в этой стране практически никто из них не хочет. Их мечта – страны Северной Европы, предоставляющие беженцам лучшие социальные гарантии. Главная преграда – миграционное законодательство ЕС, заставляющее иммигрантов получать статус беженца в стране прибытия. В ожидании этого статуса переселенцы вынуждены месяцами оставаться в напоминающих тюрьму приемниках или же бежать оттуда в соседние государства.



Еврокомиссия уже обнародовала подробности плана по решению проблемы наплыва мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Предполагается, что в течение двух лет 40 тыс. беженцев, добравшихся до Греции и Италии, будут переселены в другие европейские страны.

Наибольшая нагрузка должна лечь на Германию, Францию и Испанию. Париж и Мадрид уже выступили против инициативы. К ним добавилась и Великобритания. В конце мая премьер-министр страны Дэвид Кэмерон на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил намерение ограничить приток мигрантов в королевство, в частности из стран ЕС. Без уступок в этой области референдум о выходе страны из союза будет неизбежен, подчеркивает глава правительства.



Помогут ли стены?



Едва ли не самой резкой была реакция Будапешта, борющегося с наплывом беженцев как из Северной Африки и с Ближнего Востока, так и из Косово. По данным венгерской миграционной службы, за первые пять месяцев текущего года туда прибыло более 54 тыс. беженцев (для сравнения: в 2014 году их было около 42,5 тыс.). По словам мэра города Ашоттхалом (находится на границе с Сербией) Ласло Тороцкаи, основной поток пришелся на февраль.



Правящая партия "Фидес" предложила разделить переселенцев на две группы: политических беженцев и экономических мигрантов, прибывающих из «неопасных государств» (их список правительство планирует составить в ближайшем будущем). При этом "Фидес" настаивает на возвращении существовавшего до 2012 года порядка задержания нелегалов на границе. Пока руководство ЕС не запретило эту "негуманную" меру, венгерская полиция сажала нелегальных мигрантов в изоляторы временного содержания и только "настоящих" беженцев пропускала в страну.



При этом Венгрия еще и намерена построить стену на границе с Сербией, чтобы остановить поток мигрантов. Министр иностранных дел Петер Сийарто объявил, что принято решение подготовить план по строи­тельству заградительного барьера вдоль границы протяженностью 175 км. По его словам, Будапешт не может позволить себе ждать, пока Брюссель решит проблему нелегальной иммиграции в страны Евросоюза. Сербский премьер-министр Александр Вучич выразил шок по поводу этого решения венгерских властей, заметив, что "в современном мире никто не отгораживается друг от друга стенами".



Осажденная Турция



Как сообщает французская газета Slate.fr, на стыке границ Турции, Сирии, Греции и Болгарии разворачивается страшная игра в кошки-мышки между властями, мигрантами и беженцами. В эпицентре этой игры оказывается Турция. С одной стороны, территорию страны используют для переправки в Европу многочисленных мигрантов из стран Африки. Тут все построено на определенных парадоксах. Попытки ЕС сотрудничать с африканскими транзитными странами и государствами, из которых бегут мигранты, большого успеха не имеют. Так, Италия не смогла заставить Ливию заблокировать основной южный путь в ЕС после того, как сотрудничество Frontex с Тунисом и Мавританией перекрыло популярную дорогу вдоль западного берега Африки. Турция, у которой есть соглашение о выдаче нелегальных мигрантов с ЕС, часто отказывается его соблюдать из-за того, что она "раскручивает" свой имидж на африканском континенте, хотя сама Анкара уже ввела заметные ограничения на выдачу разрешений на поселение иммигрантов.



С другой стороны, государство, расположенное на стыке Европы и Азии, захлестывает поток беженцев из Сирии, часть которых оседает в специальных лагерях, а часть пытается также перебраться в Европу. Со времен начала гражданской войны в Сирии в Турции скопилось уже 1,5 млн беженцев. Лагеря временного размещения в приграничных провинциях Хатай и Килис переполнены, а люди все продолжают прибывать. При этом беженцы стремятся разными путями выбраться из-за загородки и осваивать новые места, что вызывает недовольство местного населения. Жители Стамбула, например, возмущаются тем, что сирийцы заполонили район Аксарай в центре города, зреет недовольство и в юго-восточных вилайетах страны. Достаточно вспомнить недавние события в Рейханлы, где в мае 2013 года неподалеку от границы с Сирией произошли три взрыва, в результате которых погибли 42 человека, более 140 пострадали.



Полицейские спецоперации – обычное дело



"ЕС должен применить санкции против Греции за ее неспособность искоренить повседневную и широко распространенную практику выдворения беженцев и мигрантов, прибывающих к ее границам в поисках защиты, безопасности и лучшего будущего в Европе", – говорится в докладе Amnesty International "Греция: на рубеже надежды и страха". В нем содержатся новые доказательства того, что местные власти продолжают систематически применять достойные всяческого осуждения методы в отношении людей, которые с риском для своей жизни пытаются найти убежище в Европе. Это прямое нарушение ее международных обязательств в области прав человека.



"Полицейские спецоперации против мигрантов являются обычным делом. То, как обращаются с беженцами, заслуживает сожаления. Слишком часто, вместо того чтобы найти приют и защиту, они сталкиваются с насилием и запугиванием. Были случаи, когда их раздевали догола, отбирали у них имущество и даже под угрозой оружия заставляли вернуться обратно в Турцию, – заявил Джон Дальхизен, директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии. – Люди, занимающиеся выдворением беженцев, – это представители государства. Так что власти Греции несут полную ответственность за их действия. Они должны открыто признать эту незаконную и зачастую опасную практику и покончить с ней".



Море, лодки, судьбы...



На севере Малайзии, недалеко от границы с Таиландом, обнаружено 139 могил, где предположительно захоронены останки нелегальных мигрантов. По данным полиции, в этом регионе могло находиться до 28 незаконных лагерей, где содержались мигранты. В некоторых могилах находится сразу по несколько человек, заявил глава полиции страны Халид Абу Бакар.



Скорее всего, сообщают местные СМИ, в найденных могилах похоронены представители народности рохинджа, которые попали в эту местность из Мьянмы. У себя на родине мусульмане-рохинджа составляют этническое меньшинство и уже давно подвергаются преследованиям на религиозной почве. В 2012 году столкновения между рохинджа и преимущественно буддийским населением Мьянмы усилились. С тех пор, по подсчетам ООН, порядка 120 тыс. мусульман-рохинджа нелегально бежали в эту страну через Таиланд. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подтвердил, что появление могил, скорее всего, связано с деятельностью контрабандистов, которые незаконно доставляют мигрантов в страну.



Счет беженцев из Мьянмы и Бангладеш уже идет на тысячи, говорят представители Международного агентства по миграции. Помимо мусульман-рохинджа, в Малайзию пытаются перебраться и граждане экономически неблагополучного Бангладеш. И те, и другие начинают свое путешествие на лодках, причаливают к берегам Таиланда и уже оттуда пешком переходят границу Малайзии. Однако власти Таиланда в последние месяцы развернули активную борьбу с контрабандистами, за деньги переправляющими мигрантов, и усилили контроль над границей. В связи с этим попасть в Малайзию беженцы теперь могут только по морю. Зачастую бандиты, опасаясь преследования со стороны властей, бросают своих подопечных на переполненных лодках в море, предоставляя им самим решать проблему, где и как высадиться. В итоге в мае тысячи беженцев из Бангладеш и Мьянмы дрейфовали в прибрежных водах, не имея возможности пристать к берегу. По некоторым данным, в море только в середине мая могли находиться до 8 тыс. мигрантов, брошенных контрабандистами на произвол судьбы.



Власти Малайзии, кстати, также предупредили, что намерены возвести стены на границе с Таиландом для недопущения потока нелегальных беженцев из Мьянмы и Бангладеш. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Джафар Ван Джунайди.



Власти не переубедить



Ежегодно Канада принимает 230 тыс. новых жителей из всех уголков планеты. Страна привлекает людей развитой промышленностью, высоким уровнем социаль­ной защиты, низким уровнем преступности, доброжелательным и лояльным отношением к вновь прибывающим, прекрасной природой. В соответствии с действующим Иммиграционным актом все прибывающие в страну иностранцы должны получить въездную визу до прибытия на границу. Это правило могут нарушать только лица, нуждающиеся в защите, – беженцы.



Канада, подписавшая Декларацию ООН о беженцах, предоставляет статус жителя по этой категории лицам, испытывающим преследования в стране проживания по национальным, религиозным признакам, политическим убеждениям либо из-за принадлежности к отдельным социальным группам, например сексуальным меньшинствам. Заявитель по этой категории должен иметь хорошо обоснованные доказательства его преследования и убедить иммиграционного чиновника, что ему опасно возвращаться домой. «Убеждать» можно по-разному, главное, чтобы тебе поверили, и поскольку нет четко определенных способов убеждения, принятие решения зависит в значительной мере от настроения чиновника на слушаниях дела, называемых в народе "судом". Все это вызывает обоснованные опасения у местного населения, которое против наплыва нежелательных мигрантов.



Существует три основные группы беженцев: люди, находящиеся в чрезвычайных условиях, как-то: война, стихийные бедствия. Члены определенных групп, по сути, не являющиеся беженцами, но находящиеся в чрезвычайной ситуации, сходной с ситуацией беженцев. Например, выходцы из индокитайских стран (Кампучия, Лаос), политические заключенные и угнетаемые из Сальвадора, Гватемалы. Беженцы в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года, или «конвенционные». Обойти все эти препятствия становится очень трудно. В связи с этим можно говорить, что в этой стране закончилась эпоха беженцев, которые могли попасть сюда беспрепятственно.



Дети из Латинской Америки – нелегалы или беженцы?



Одна из самых горячих тем последних недель в США. Речь идет о несовершеннолетних нелегальных иммигрантах, которые пытаются самостоятельно, точнее с помощью контрабандистов, но без родителей, пересечь южную границу Соединенных Штатов Америки.

Вице-президент Джо Байден заявил: "Мы – президент и я – считаем себя обязанными, американский народ считает себя обязанным гарантировать то, что с этими детьми, пока они остаются в нашей стране, до того, как мы их возвратим в их страны, будут обращаться хорошо и справедливо. Так же, как мы хотели бы, чтобы обращались с нашими собственными детьми".



Формально эти дети не считаются беженцами, однако, по мнению правозащитников, несомненно, ими являются – многим пришлось пережить серьезные травмы во время пути – это сотни, иногда и тысячи километров, проделанные ими из пункта отправления. В 2008 году американские пограничники задержали более 8 тыс. несовершеннолетних мигрантов, которые нелегально пересекли границу США и Мексики. В 2013-м их число дошло почти до 39 000, а в нынешнем году, по оценкам американских властей, ожидается не менее 74 000 несовершеннолетних мигрантов, которых контрабандисты переправляют через границу теми же опасными путями, что и взрослых нелегалов, как правило, пешком по пустыне. В основном речь идет о подростках, но пограничникам попадались и пятилетние "инфильтранты".



В Твиттере развернулась кампания, обозначенная хэштэгом I am solo – я в одиночку, – с фотографиями таких подростков. К примеру, в этом посте 13-летний Эммануэль из Гватемалы говорит: "Я хотел всего лишь помочь моей матери, но был вынужден бежать от банд". Или вот, например, 15-летний Армандо из Гондураса: "Направляясь в Америку, я рисковал жизнью, но в Гондурасе смерть была гарантирована".



Что с ними происходит дальше? Подростков из Мексики тут же депортируют назад. Прочих распределяют по десяткам убежищ в пограничных штатах – в Техасе, Аризоне, Калифорнии, где они ждут, пока американские власти и различные правозащитные организации пытаются связаться с их родственниками в США. Если родственники обнаруживаются – детей выпускают. Правда, вместо школы многие из них попадают на черные работы, чтобы вернуть от 5 до 7 тыс. долларов, заплаченных в Мексике "койотам" – проводникам, которые помогли им добраться до Америки.



Президент США Барак Обама попросил у конгресса выделить дополнительные средства для опеки этих подростков. Республиканцы требуют ужесточить пограничный контроль. Эксперты между тем считают, что пока не будет улучшена обстановка в странах, которые поставляют больше всего несовершеннолетних нелегалов – в Гватемале, Эль-Сальвадоре, Гондурасе и Мексике, поток детей в направлении США не уменьшится.



Все эти факты говорят о том, что в мире грядет гуманитарная катастрофа. Как с ней бороться – становится одним из главных вопросов нынешнего времени.



