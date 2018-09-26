​Люди с безграничными возможностями

Именно участники являются главной особенностью этого масштабного международного проекта. Незрячие и слабовидящие люди уже третий год подряд становятся инициаторами веломарафонов. Прежде они проходили по маршрутам Алматы – Астана и Алматы – Иссык-Куль. На этот же раз под лозунгом «Спорт без границ» велосипедисты посетили 6 стран и 30 городов Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии и Франции. Поддержку акции оказала партия «Нұр Отан».

Команда состояла из 17 человек, в том числе в ее составе 6 незрячих и слабовидящих стокеров (так называют велосипедистов, занимающих заднее место велосипеда-тандема). В день они проезжали от 100 до 200 км.

– Мы вами гордимся. Ваши стойкость, сила, энергия, жизнеутверждающая позиция, стремление к победам во многом являются примером для молодежи... Такие люди могут добиться всего, несмотря на трудности, и вы это ясно, четко всему казахстанскому обществу доказываете, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что партия и дальше готова поддерживать такого рода инициативы. «Нұр Отан» не первый год реализует проект «Кедергісіз келешек» («Будущее без барьеров»), который в рамках партийной модернизации был актуализирован и доработан.

– Недавно мы с рядом НПО и общественных организаций обсудили, по каким направлениям дальше необходимо реализовывать проект «Кедергісіз келешек», и приняли решение: будем помогать людям с ограниченными возможностями в самореализации, в том числе в их участии в политике, в выборах в маслихаты, в Мажилис. Планируем более активно привлекать таких людей к участию в деятельности нашей политической партии – в Центральном аппарате, региональных филиалах. Мы также должны помогать людям с инвалидностью развивать собственный бизнес, осуществлять проекты, создавать малые и средние предприятия, реализовываться в спорте. С этой точки зрения данный проект очень важен, – сказал первый зампред партии.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что молодые казах­станцы должны брать пример с участников веломарафона, а их жизненные истории должны быть широко известны в стране.

– Все участники веломарафона могли бы стать лицами современного Казахстана. Если в дальнейшем будете участвовать в проекте «100 новых лиц», то мы со стороны партии, конечно, готовы за вас голосовать, – добавил Маулен Ашимбаев.

Организатор веломарафона, руководитель проекта «Спорт без границ» Бахтияр Базарбеков в свою очередь поблагодарил всех, кто на протяжении долгого и непростого пути помогал в реализации проекта, – партию «Нұр Отан», офис «Рухани жаңғыру», Министерство иностранных дел.

– Проект основан на энтузиазме, на наших патриотических чувствах, желании изменить ситуацию в области спорта, инклюзии, образования... Веломарафон состоялся, и мы горды, что подарили такое событие Казахстану, – отметил Бахтияр Базарбеков.

Каждому участнику проекта от партии «Нұр Отан» были вручены благодарственные письма и денежные сертификаты на покупку техники. В свою очередь организаторы марафона передали зампреду партии благодарственное письмо от Фонда поддержки детей и молодежи-инвалидов по зрению.

– Я немало благодарственных писем получил, но это – одно из самых дорогих, потому что оно очень искреннее, теплое, честное, и я очень ценю это, – сказал Маулен Ашимбаев, пообещав, что повесит письмо в своем кабинете.