Люди с инвалидностью получат единовременную выплату в Нур-Султане
Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечают День инвалидов. К этой дате столичный акимат производит единовременную выплату людям с ограниченными возможностями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан выплатит людям с ограниченными возможностями и детям с особыми нуждами до 18 лет, проживающим в столице, по 2,5 МРП (6313 тенге).
"Однако, напоминаем, что Управление имеет договора на обслуживание в банках: Народный банк (лицевой и карточный счет), Жусан банк (лицевой и карточный счет), Казпочта (лицевой и карточный счет), Сбербанк (лицевой и карточный счет), АТФ Банк, Альфа Банк, Форте банк. Поэтому, если получатель единовременной выплаты не имеет счет в вышеперечисленных банках, ему следует обратиться к ним для открытия 20-значного счета, а после предоставить его в Управление по адресу: ул. Достык, 13, ЖК Нурсая 2", – говорится в сообщении.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 55-68-22, 55-68-45, 87056450638, 87056450653, 87056450671, 87056450692.