Фото: Kazpravda.kz
Общество
Люди с травматическим прошлым больше подвержены риску совершения суицида – член Нацкомиссии

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбекова в ходе прошедшего заседания отметила, что исследования показывают: люди, имевшие какой-либо травматический опыт в детстве, гораздо больше подвержены риску совершения суицида или попыток суицида в сравнении с теми, у кого такого опыта не было.

По ее словам, насилие может быть особенно опасным, если оно произошло в раннем возрасте. Например, пациенты впервые подвергавшиеся сексуальному насилию в возрасте до 12 лет, имели более высокую интенсивность суицидальных поведений.

Она также отметила, что снижение статистики по суицидам за последние полгода - малопоказательно, и чтобы адекватно оценить ситуацию, необходимо проследить динамику за более длительный период. 

Говоря о работе по превенции суицидов среди несовершеннолетних, Салтанат Турсынбекова обратила внимание: на стратегическом уровне из года в год принимаются решения, предлагаются меры, но на местах ничего по факту не меняется - широкой системной рабоы по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми не ведется, предотвращением суицидов никто на постоянной основе не занимается.

Работа комиссий по делам несоверешннолетних по большей части формальная. По мнению члена Нацкомиссии, для выстраивания действительно эффективной деятельности в данных направлениях, необходимы усилия всех заинтересованных ведомств, а также гражданского общества.

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