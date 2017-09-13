​Люди в черном

В первом матче группового раунда Лиги Европы по футболу между испанским «Вильярреалом» и нашей «Астаной» будет работать сербская бригада арбит­ров. Главный судья – Срджан Йованович, ассистенты – Урош Стойкович и Милан Михайлович, дополнительные ассистенты – Лазар Лукич, Зоран Сироки. Резервный арбитр – Боян Банович. Стоит отметить, что главный арбитр ранее обслуживал встречу второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Самтредия» – «Карабах» (0:1, 4 желтые карточки) и матч третьего раунда квалификации Лиги Европы «Маритиму» – «Ботев» (2:0, 7 желтых карточек).

Матч между испанским клубом и чемпионом Казахстана состоится уже завтра и начнется в 23.00 по астанинскому времени.