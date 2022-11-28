Люди вне времени

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Людмила Макаренко, Алматы

Портреты Тансык Мажитовой написаны крупными мазками, а похоже, будто собраны в мозаику из чувств, эмоций и характеров.

В коллекции художницы больше 50 портретов, но дело могло закончиться на половине. Однажды ей вдруг показалось, что ничего лучше уже не получится, пора остановиться. Сама она называет этот период своей жизни профессиональным истощением.

Но благо, у этой «болезни» людей творческих есть закономерности, и обычно на смену хандре и апатии приходит небывалый производственный энтузиазм. С Тансык случилась именно такая история. И она снова с благодарностью вспомнила свою наставницу – искусствоведа Наталью Иванину, которая в свое время убедила, что та прирожденный портретист.

Прислушавшись к доброму совету, 13 лет назад Тансык оставила батик и анималистику, в которых вполне преуспела, и с головой ушла в новое жанровое направление. Причем за дело взялась по-крупному: в своем проекте решила собрать самых ярких представителей нашего времени – талантливых, успешных, гениальных, неординарных. Так в ее коллекции появились первые портреты: фольклориста, писателя и переводчика Акселеу Сейдимбека, космонавта Тохтара Аубакирова, скрипачки Айман Мусахаджаевой.

Но, приступая к амбициозному плану, художник едва ли могла предположить, что следовать ему будет не так просто, и окажется он практически бессрочным.

– Идея понравилась, ее поддержали, курировать проект согласился писатель Алибек Аскаров, который в то время работал в Администрации Президента, – вспоминает Тансык Мажитова. – Наше сотрудничество продолжается до сих пор. Многих героев моих будущих работ предложил именно он и лично договаривался с ними.

За три года, к первой отчетной выставке, у Тансык собралось около 30 портретов выдающихся личностей из различных сфер деятельности: политики, науки, искусства, медицины, спорта. А следом пришел тот самый творческий кризис, и проект застыл почти на семь лет.

– С талантливыми и успешными людьми бывает сложно. Кого-то приходится долго уговаривать, случалось и так, что портретируемый оставался ­недоволен своим изображением, говорил, например: «Почему я выгляжу таким озабоченным?» – признается Тансык. – А передо мной всегда стояла только одна цель – «дос­тать» из человека ­самое главное, его суть. Поэтому я всегда готовлюсь к каждой встрече: изучаю биогра­фию, творчество, пытаюсь выяснить, какая это личность, больше общаюсь при первом знакомстве.

Неизменное правило Мажитовой – писать только с натуры. И обычно основную часть работы она старается завершить за сеанс, на доработку могут остаться фон или детали одежды, но никак не черты лица, точнее сказать, черты характера. Дело в том, что художник не пишет парадных портретов людей-монументов, ее герои реалистичные, настоящие, полные жизни в запечатленной позе, пластике лица, взгляде или улыбке.

Запечатлеть живую энергию образов позволяет и авторская манера письма – пастозная живопись, где краски кладутся выразительными мазками. У Тансык в одном случае мазки короткие и густые, в другом – вытягиваются в длинную ломаную линию. И в этом тоже много от характера героя.

– Мне важно получить ответную реакцию, – делится профессиональными секретами автор. – Когда известные, популярные, обласканные славой люди остаются со мной наедине, им необязательно «держать лицо» как перед публикой и даже перед зеркалом, они становятся такими, какие есть. Все, что мне остается – поймать момент этого откровения и перенести на холст. Ловишь не то что выражение лица, а энергию, которая идет от человека, и просто набрасываешь ее красками, цветом, мазком.

Жанр, в котором работает Тансык Мажитова – не просто портретная живопись, а психологический портрет. Искусствовед Елена Василевская объясняет разницу между двумя близкими понятиями:

– В отличие от портрета, где наряду с точной передачей внешнего и внутреннего сходства, придания эпичности фигуре и выражения зачастую больше физической красоты, задачей психологического портрета становится гармония души и тела. Для него важно «ухватить» характер. Тансык это прекрасно удается: при внешней статике ее портреты внутренне динамичны, благодаря чему человек предстает во всем величии созидателя.

Искусствовед сравнивает проект художницы с книжным изданием «Жизнь замечательных людей». Она считает, в работах Тансык Мажитовой также интересно и глубоко «прописаны» судьба героев, характер и много­гранность их души. Ей каким-то чудом удается изложить на живописном полотне историю жизненного пути большой личности и даже то, насколько он бывает трудным.

– Взгляните на портрет известного всему миру актера, режиссера, педагога и сценариста Асанали Ашимова, – продолжает Елена Василевская. – В прочтении художницы все, что мы о нем знаем, обретает новые черты. В фокусе зрительского восприя­тия оказывается лицо немолодого, прошедшего большую жизненную школу мужчины. Это образ закрытого человека: поднятый ворот, поля шляпы, очки, которые должны скрыть его глубокий, пронизывающий взгляд. Но Тансык в эмпатии к герою открывает зрителю другую гамму чувств. Взгляд героя прозорлив и пытлив, в нем живут боль и радость, нежность и грусть, смирение и бунтарство. Так смотрит на мир человек, познавший мудрость бытия. Он будто на мгновение присел позировать и готов в любую минуту подняться и уйти, чтобы продолжать жить и творить. Темпераментный, энергичный мазок, которым написаны фон и одежда, передает это движение.

Королева национальной поэзии Фариза Онгарсынова, оставшаяся в памяти своих почитателей как яркая неординарная личность, у Мажитовой другая – строгая, сильная, но и хрупкая, женственная. В образе Бахыта Каирбекова, поэта-философа, как будто считывается извечный вопрос: «Как сохранить себя и не сбиться с пути, когда Вселенная в ответ на пытливый интерес к себе дарит человеку славу, признание и блага?»

– Портрет написан легко, рука мастера сама выбирает нужный цвет, мазок ложится так, как надо, – анализирует критик. – И ответом на поставленный вопрос служит живая философская мимика Бахыта Каирбекова, так тонко подмеченная художницей, – легкая полуулыбка, приподнятая бровь, живой взгляд.

Каждая работа Тансык Мажитовой – обстоятельный авторский рассказ о человеке и его судьбе. Оттого «вчитываться» в ее портреты знаковых людей своего времени – увлекательное занятие. Представится ли случай увидеть кого-то из этих великих и знаменитых вживую, большой вопрос. А в личной галерее Тансык – пожалуйста, заходи и знакомься: с дерзким и непокорным хореографом Булатом Аюхановым, масштабным и глубоким писателем Дулатом Исабековым, обласканным почетом и при этом душевным и скромным кардиохирургом Юрием Пя, прямым и открытым «чемпионом сердец» боксером Ермаханом Ибраимовым. На картинах Тансык продолжают жить и уже ушедшие от нас соотечественники: писатель Герольд Бельгер, кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов, архео­лог Виктор Зайберт, писатель Абдижамил Нурпеисов, политик Абиш Кекильбаев.

В Алматы художница привезла большую часть коллекции из своего проекта «Человек. Время. Эпоха», в названии которого, даже на удивление самой Тансык, ювелирно точно отразились и ее творческое осмысление своей масштабной работы, и современное состояние бытия.

– Знаете, что меня особенно поразило, когда я вернулась к проекту после долгого перерыва, – размышляет портретист. – У моих героев теперь меньше времени. Они как будто те же, занимаются такими же большими и нужными делами, но чаще торопятся, куда-то бегут. Задумалась: это я стала медленнее работать или время стало короче, и поэтому людям приходится спешить? Точного ответа пока не нашла.

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