Людмила Рудакова: жизнь в танце

Ведущая балерина, педагог-репетитор Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, воспитавшая плеяду мастеров национального балета, заслуженная артистка Казахской ССР, лауреат независимой премии «Тарлан» Людмила Георгиевна Рудакова отмечает знаменательный юбилей – 85 лет со дня рождения.

Начало

В Грозном, одном из крупнейших городов Северного Кавказа, не было балетной школы. И семья, в которой 27 августа 1937 года родилась Люда, не была связана с балетом: мама – бухгалтер, папа погиб на фронте, дедушка – начальник литейного цеха, бабушка – домохозяйка. Но уже в пять лет маленькая Люда, которая очень любила танцевать, сказала всем, что станет балериной.

И тогда, поняв насколько серьезна мечта, мама помогла Людочке – они поехали в Баку. В 1947 году девочку приняли в Бакинское хореографическое училище при Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, где она училась по классу народной артистки СССР, главного балетмейстера театра, первой балерины Азербайджана, которая сняла чадру и вышла на сцену, – Гамэр Гаджиага кызы Алмасзаде.

Уже в пятом классе по специальности талантливой воспитаннице Людмиле Рудаковой было доверено станцевать на сцене театра вариацию Амурчика в балете Людвига Минкуса «Дон Кихот».

Баку

В 1956 году, будучи выпускницей Бакинского хореографического училища, Людмила Рудакова станцевала партию Маши в балете «Щелкунчик» в постановке Василия Вайнонена. Хореограф по приглашению дирекции лично осуществил постановку спектакля на сцене бакинского театра, поэтому молодой балерине посчастливилось работать с балетмейстером-пос­тановщиком, чьи спектакли сос­тавляют золотой фонд мирового классического балета.

В 1957-м, уже в статусе солистки Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, Рудакова дебютировала в балете Бориса Асафье­ва «Бахчисарайский фонтан», исполнив партию Марии. И вновь творческая удача – известный балетмейстер Ростислав Захаров сам приехал в Баку для реставрации спектакля на сцене этого театра. Работа над балетом проводилась при непосредственном участии хореографа.

За время службы в бакинском театре с 1956 по 1962 год начал формироваться репертуар балерины: Принцесса Флорина, Фея Нежности, Фея Сирени из балета П. Чайковского «Спящая красавица», Мирта в балете А. Адана «Жизель», «7-й вальс» в «Шопениане», Вакханка в «Вальпургиевой ночи» Ш. Гуно и другие. Первой в театре Рудакова исполнила партию Жанны в балете Р. Дриго «Арлекинада». В национальных балетах это были Прекраснейшая и Гаремная девушка в балете К. Караева «Семь красавиц», Сари в балете К. Караева «Тропою грома». В детском спектак­ле Б. Зейдмана «Золотой ключик», поставленном Гамер Алмасзаде, у балерины была партия Мальвины.

Кишинев

В 1962 году, во время гастролей азербайджанского театра в Кишиневе, Людмила Рудакова танцевала ведущую партию Маши в балете «Щелкунчик». В это время в кишиневской балетной труппе заболела исполнительница партии Одетты-Одилии Галина Мелентьева. И балетмейстер театра Мария Лазарева, которая увидела Рудакову на репетиции «Щелкунчика», предложила гостье заменить ведущую балерину в балете П. Чайковского «Лебединое озеро».

– Я честно призналась, что знаю партию, но еще ни разу ее не исполняла, – вспоминает Людмила Георгиевна. – На что Лазарева предложила попробовать. Хореография отличалась только в четвертом акте. Все остальное совпало. На репетиции было отведено всего два дня.

На следующий день после спектакля главный режиссер театра Георгий Геловани, который присутствовал на спектакле и был покорен мастерством исполнительницы главной партии, пригласил Людмилу Рудакову на позицию ведущей балерины Молдавского театра оперы, балета и драмы им. А. С. Пушкина. Людмила приняла приглашение.

Официальный дебют в кишиневском театре состоялся 21 февраля 1962 года в уже освоенной партии Одетты-Одилии в «Лебедином озере».

В Кишиневе Рудакова стала первой исполнительницей ряда ведущих партий: в балете К. Крейна «Лауренсия» танцевала Лауренсию, Анель – в «Голубом Дунае» И. Штрау­са, Аврору – в «Спящей красавице» П. Чайковского. Помимо них уже исполненные в Баку Мария, Мирта, Фея Сирени. Репертуар обогатился партией романтичной Жизели.

Алма-Ата

После трех лет работы в труппе МТОБиД им. А. С. Пушкина Людмила Рудакова, которая всегда с удовольствием гастролировала, получая неоценимый опыт работы с разными балетными труппами, решает попробовать свои силы в одном из театров союзных рес­публик СССР. Для этого балерина разослала несколько писем с просьбой станцевать главную партию в одном из репертуарных спектаклей. Мечтой был Душанбе, однако отклик был получен из Алма-Аты – от главного балетмейстера Казахского государственного академического театра им. Абая Даурена Абирова.

– Когда мы созвонились, Даурен Тастанбекович спросил, что я буду танцевать, – вспоминает Людмила Георгиевна. – Я ответила, что станцую Жизель.

29 октября 1965 года артистка прибыла в Алма-Ату. Оперный театр пленил танцовщицу с высоким полетным прыжком, которому нужен был простор, своей бесподобно большой, по сравнению с бакинской и кишиневской, сценой. Профессионализм Рудаковой был высоко оценен министром культуры Казахской ССР Омаровым Ильясом Омаровичем, который предложил балерине продолжить работу в ГАТОБ им. Абая.

И уже 11 ноября 1965 года Рудакова дебютировала в партии Одетты-Одилии в «Лебедином озере». Партию Зигфрида исполнил заслуженный артист Казахской ССР Ануарбек Джалилов – в будущем постоянный и надежный партнер Рудаковой по сцене. Людмила Рудакова становится ведущей балериной театра на пике профессиональной формы: за плечами десять лет стажа и богатый классический репертуар, который танцовщица исполняет и в Алма-Ате.

Творческий рост продолжается: исполнены Фанни в «Большом вальсе» И. Штрауса, Китри и Повелительницы дриад в балете Л. Минкуса «Дон Кихот», Девушка в «Пахите» Л. Минкуса. Ведущая балерина становится первой исполнительницей Никии в балете Л. Минкуса «Баядерка», Айдай в спектакле М. Раухвергера «Чолпон», Жар-Птицы в балете И. Стравинского «Жар-Птица».

Особое место в творческой био­графии занимает Эгина в балете Арама Хачатуряна «Спартак». Премьера балета в постановке главного балетмейстера театра Заурбека Райбаева состоялась 21 апреля 1974 года. На сцену вышел поистине звездный сос­тав: Спартак – Рамазан Бапов, Фригия – Зарема Кастеева, Эгина – Людмила Рудакова, Красс – Эдуард Мальбеков. На премьере присутствовал композитор – Арам Ильич Хачатурян.

Педагог

Завершая сценическую карьеру, Людмила Георгиевна, будучи супругой и коллегой народного артиста СССР Рамазана Бапова, совместно с Рамазаном Саликовичем приступила к педагогичес­кой практике, помогая молодым танцовщикам войти в репертуар.

В 1980-м, покинув сцену, Рудакова полностью посвящает себя репетиторской деятельности. Вплоть до 2010 года под руководством Людмилы Георгиевны над ведущими и сольными партиями балетного репертуара театра работали Майра Кадырова, Людмила Ли, Алла Бураканова, Гульнара Алиева, Бахытжан Смагулов, Мансия Каракулова, Людмила Макарцева, Сауле Мирзабекова, Равия Махмутова, Лейла Альпиева, Алия Сапугова, Екатерина Хомкина-Сафронова, Гульвира Курбанова, Гульнара Капанова, Раушан Тулегенова, Зауре Умбеткулова. Несколько небольших сольных партий Людмила Георгиевна помогала готовить и мне, за что я бесконечно благодарна педагогу.

Параллельно с работой в ГАТОБ им. Абая с 1988–1990 годов по приглашению стамбульского театра оперы и балета творческий тандем Бапов – Рудакова репетировал с народной артисткой Республики Турция Мэрич Сумен, премьером балета Октаем Керестеджи, ведущей балериной Хюлией Аксулар и другими солистами балета.

С 1994 по 2012 год, являясь хранителем и экспертом по сохранению классического наследия, Рудакова осуществляла для учащихся старших классов балетного отделения консерватории при Государственном университете Стамбула постановку классического репертуара: вставного pas-de-deux первого акта и второго акта балета «Жизель»; второго акта балета «Сильфида»; pas-de-trois, больших лебедей и белого адажио из балета «Лебединое озеро»; pas-de-deux из балетов «Дон Кихот», «Спящая красавица»; pas-de-deux Голубой птицы и Принцессы Флорины из балета «Спящая красавица»; сцены из балета «Венецианский карнавал», хореографической миниатюры «Умирающий лебедь», вариации четырех кавалеров из балета «Раймонда» и других.

Для частной балетной школы «Каламыш» педагог-хорео­граф осуществила постановку одноакт­ного балета «Шопениана», сцены снежинок из балета «Щелкунчик».

На протяжении всей творческой жизни, с 1969 по 2018 год, Людмила Рудакова была консультантом и педагогом-репетитором Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнева.

Педагога, наставника и консультанта Людмилу Георгиевну отличает педантичное отношение к сохранению классического наследия: как основного хореографического рисунка или мизансцен, так и отдельных, незаметных для непрофессионала нюансов в положении рук, головы, корпуса. Большое внимание уделяется музыкальности исполнения, артистическому прочтению партии, звучанию внутреннего монолога артиста, а не формальному исполнению хореографии. При этом учеников покоряют удивительная эмпатия и терпение наставника, всегда позитивный настрой и великолепная творческая атмосфера, которая царит в балетном зале и вне его при общении с Людмилой Георгиевной. Абсолютно бескорыстное желание делиться знаниями, мас­терством, опытом как с учениками хореографического училища, так и с маститыми профессионалами.

Свет и тепло, которые всегда сопровождали творческий тандем Рамазана Бапова и Людмилы Рудаковой, сохраняет в своем сердце независимо от возраста каждый ученик, прошедший через заботливые руки и душевный дом наставников и настоящих мастеров сцены.