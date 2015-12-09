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​Людская благодарность
Михаил ТЁ, Тараз

К решению о переименовании улицы Мирзояна депутаты пришли на 40-й сессии областного маслихата. В ноябре нынешнего года уроженцу Мойынкумского района, почетному гражданину Тараза и Рыскуловского района Сейлхану Аккозиеву исполнилось бы 86 лет. За годы жизни он проявил себя как великолепный организатор и талант­ливый руководитель. Его запомнили и как хорошего человека, целеустремленного и настойчивого, испытавшего на жизненном пути немало трудностей.

– Имя Сейлхана Аккозиева не будет забыто. Он ушел из жизни, но после него остались хорошие дела, – сказал во время торжественного открытия мемориальной доски, установленной в начале улицы, первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков. – Он многое сделал для строительства дорог, жилых домов, объектов культуры, роста и развития сельскохозяйственного производства и химической отрасли. При непосредственном участии Аккозиева интенсивно развивалось водное хозяйство. Была создана система водохранилищ, тем самым увеличились площади поливных земель.

– Его жизнь – как повесть о настоящем человеке, который более 40 лет посвятил процветанию родного региона, активно развивал промышленность и сельское хозяйство, внедряя в эту отрасль все новое, передовое, – вспоминает ветеран труда, почетный строитель Казахстана, почетный граж­данин Жамбылской области Анатолий Гусаров.

Говорить о нем можно достаточно долго, ведь выполненных им дел на благо социально-экономического развития региона не счесть. Ему довелось занимать различные ответственные должности по партийной линии, в сельском хозяйстве, а также дорожном строи­тельстве. Какую бы работу ему ни доверили, он везде проявлял себя грамотным специалистом и профессио­налом своего дела. Куда только ни забрасывала его жизнь: и в Алматинскую, и Карагандинскую области, а в итоге вернула на малую родину, где его помнят и по сей день. 

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