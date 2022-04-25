Людям нужен конкретный результат

Премьер-министр РК Алихан Смаилов побывал с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области, в ходе которой посетил ряд промышленных предприятий, социальных и инфраструктурных объектов, а также провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

Открывая совещание, Премьер-министр в первую очередь остановился на одной из главных нерешенных проблем региона.

– Вы знаете, что накануне Президент Касым-Жомарт Токаев, прочитав статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaq­stan», дал поручение мне и руководству области оперативно принять все необходимые меры по исправлению ситуации с состоя­нием дорог. Гали Нажмеденович (Искалиев – аким ЗКО), ровно год назад ваш заместитель, курирую­щий эту сферу, по поручению Президента был освобожден от занимаемой должности. Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство Главы государства? – обратился к акиму области Алихан Смаилов.

Со своей стороны аким облас­ти Гали Искалиев отметил, что основная причина неудовлетворительного состояния дорог связана с недостатком финансирования и влиянием пандемии. В прошлом году было отремонтировано 330 км дорог местного значения. Продолжается работа по ремонту автодороги, связывающей областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами. В текущем году на эти цели предусмотрено 15 млрд тенге.

Алихан Смаилов поручил акиму области и министру индустрии и инфраструктурного развития обеспечить качественное и свое­временное исполнение поручения Главы государства.

Также на совещании с докладами выступили министр индус­трии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и вице-министр финансов Данияр Жаналинов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что в Западно-Казахстанской области развиваются нефтепереработка, машиностроительная и судо­строительная отрасли, стройин­дустрия и производство продуктов питания, что делает ее одним из важнейших индустриально-­аграрных регионов страны.

– По поручению Главы государства в феврале текущего года был принят Комплексный план социально-экономического развития региона до 2025 года. Финансирование мероприятий плана составляет 2,6 триллиона тенге. Это позволит осуществить ряд важных проектов, дать новую продукцию стране, создать новые рабочие места, улучшить качество жизни людей. Своевременное и добросовестное исполнение данных проектов должно стать основной задачей региона на ближайшие годы, – отметил Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, на Западный Казахстан в утверж­денном республиканском бюджете на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 103,4 млрд тенге. Дополнительно при уточнении бюджета выделено 32,2 млрд тенге. Эти средства будут направлены на инфраструктурные и социальные нужды региона: ремонт и реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения, строительство центра реабилитации инвалидов, поддержку сферы здравоохранения, строительство индустриальной зоны, электроснабжение и газоснабжение, берегоукрепительные работы и защиту от паводковых вод, ремонт объектов образования и другие цели.

Кроме того, в рамках бюджетного уточнения выделены средства на поддержку агропромышленного комплекса, развитие регио­нального рынка труда и проект «Ауыл – Ел бесігі».

– Необходимо обеспечить эффективное целевое освоение средств при достижении качественных результатов, – поручил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также остановился на ряде других вопросов. В частности, напомнил, что сегодня в мире наблюдается резкий рост цен на продовольствие. В связи с этим основная задача Правительства и акимов регионов – не допустить резкого подорожания продуктов и максимально нивелировать мировой рост цен для казахстанского рынка.

– С начала года рост цен на социально значимые продукты в области составил 14%. Акимату необходимо усилить контроль над торговыми надбавками. Следует заключать прямые договоры по поставке ранних овощей из южных регионов и соседних стран Центральной Азии. Проработать вопрос закупа сельхозпродукции по форвардной схеме для предот­вращения дефицита и необоснованного повышения цен, – подчеркнул Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов добавил, что экономика региона в значительной степени зависит от деятельности компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО), и для обеспечения ее диверсификации в нынешнем году планируется ввести 37 новых проектов общей стоимостью 243,8 млрд тенге в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, нефтепереработка, фармацевтика, пищевая промышленность, производство стройматериалов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений. Министерству индустрии совместно с акиматом области до конца года надлежит повысить уровень местных дорог в нормативном состоянии с нынешних 39 до 46%.

Министерству энергетики следует изыскать возможность по обеспечению Западно-Казахстанской области дополнительным объемом товарного газа по приемлемым для населения ценам, а также добиться выделения средств из республиканского бюджета на реконструкцию Уральской ТЭЦ; до 1 июля проработать вопрос создания газохимического комплекса на территории области и обеспечения его сырьем.

Следует отметить, что накануне совещания в рамках деловой поездки глава Правительства в первую очередь побывал на участке автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ, соединяющем 50 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 94 тыс. человек. Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также служит транзитным коридором в Россию.

– Трасса находится в крайне не­удовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран. Дороги – один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области. В текущем году на эти цели предусмотрено 15 миллиардов тенге. Но если технические возможности позволят ускорить темпы работ, можно будет выделить дополнительное финансирование. При уточнении бюджета текущего года на реконструкцию автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ специально предусмотрено 6 миллиардов тенге. Компания «Каз­АвтоЖол» приступила к работам. Ремонт этого участка нужно завершить в течение 2022–2025 годов, – сказал Алихан Смаилов.

Далее Премьер-министр посетил ряд предприятий региона: завод по выпуску растительного масла и шрота ТОО «Пойма май комбинаты», «Уральский тепличный комбинат», мебельную фабрику ТОО «Квант», Уральский трансформаторный завод – одну из крупнейших промышленных компаний области.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, по линии господдержки этой компании оказано субсидирование процент­ной ставки по кредиту в рамках Дорожной карты бизнеса-2025 на 3 млрд тенге. В настоящее время силовые трансформаторы, выпус­каемые предприятием, направляются как отечественным заказчикам, так и на экспорт.

Алихан Смаилов поручил активнее развивать промышленный потенциал Западного Казахстана, поскольку в сфере промышленности «доля импорта намного выше экс­порта. В основном это продукция нефтегазового машиностроения. Учитывая специфику западного региона, данное направление имеет огромный потенциал, и акимату надо активно его развивать».

Не ускользнули от внимания главы Правительства социальные проблемы. В ходе деловой поездки Алихан Смаилов ознакомился с комплексом школа-ясли-сад № 18 на 300 учащихся. Комплекс запущен в рамках мер по ликвидации трехсменного обучения. Премьер-министр отметил, что Национальным проектом «Білімді ұлт» предусмотрены необходимые шаги для обеспечения доступнос­ти и качества образования. Только по области в 2022 году будет модернизировано 63 школы.

– Вместе с тем в области отмечается большая очередность в детсады – свыше 11 тысяч человек. Имеется шесть аварийных и три трехсменные школы. Акимату надо оперативно решать эти проблемы. Больше открывать частных детсадов. Обеспечивать выделение средств из местных бюджетов по госзаказу на дополнительное образование, – подчерк­нул глава Правительства.

Алихан Смаилов также поручил Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, здравоохранения, финансов рассмотреть возможность финансирования развития 77 опорных и 109 спутниковых сел, модернизации медицинской сети региона.

Министерству сельского хозяйст­ва и акимату области по итогам поездки дано указание проработать вопрос по определению Западного Казахстана в качестве научно-производственной базы развития мяс­ного животноводства республики.

– Главой государства перед нами поставлены большие задачи. Народ ожидает конкретных результатов. Наша обязанность – оправдать его надежды. Люди должны реально почувствовать, что их жизнь меняется к лучшему, – заключил Премьер-министр.