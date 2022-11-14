Свежий выпуск

​​​​​​​Лыжи торжествуют!

Галина Вологодская

В Восточном Казахстане строят новые горнолыжные базы.

Масштабный проект задумали в «столице» Западного Алтая – Риддере. В горах под названием Проходной белок инвесторы взялись возвести горнолыжный центр как для туристов, так и для профессиональных спортсменов.

Как рассказали в городском акимате, в 2023 году начнется разработка проектно-сметной документации. Комплекс запланирован на высоте 850 м над уровнем моря. Он будет включать две канатные дороги плюс гостиничный комплекс. В летнее время предприниматели обещают здесь mountain bike, полеты на парапланах и конные туры.

Еще одна база для зимнего отдыха должна появиться на окраине Усть-Каменогорска – в районе перевала Чечек. Предприниматели уже начали обустраивать склон, на очереди – строительство канатной дороги длиной 180 м. С точки зрения мастеров горных лыж, трасса, возможно, слишком простая и короткая, но для начинающих любителей и детских гонок на стьюбах – в самый раз.

К слову, чеэсники выдали ряд рекомендаций для фанатов зимних развлечений на Казахстанском Алтае. Зимы здесь бывают морозными, поэтому, по словам специалистов, туристам и рыбакам необходима трехслойная экипировка – термобелье, одежда из флиса, верхняя непродуваемая куртка. Для защиты лица – очки и мас­ка, для передвижения по снегу – снегоступы.

– Некоторые маршруты после снегопадов становятся непроходимыми, – пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. – Многие участки являются лавиноопасными. Перед тем как выдвинуться в поход, необходимо зарегистрироваться в территориальных органах ЧС – оставить данные о намеченном пути и сроках.

Отдельно для любителей зимней рыбалки в ДЧС напомнили: безопасным считается лед толщиной не менее 10 см.

Популярное

Все
В Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры
Конституционный суд: по надежным лекалам
Кубок Казахстана у «Ордабасы»
Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
Помощь сердцу и сосудам
Общемедальный зачет за нами
​​​​​​​Женское дело
​​​​​​​Три «орешка» Сарыозека
​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»
Беспилотники и марихуана
​​​​​​​Лыжи торжествуют!
​​​​​​​Знакомьтесь, это Достоевский
Быть или казаться здоровой?
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу

Читайте также

Свежий выпуск
Преодолеть правовой нигилизм
Свежий выпуск
Демократии надо учиться
Свежий выпуск
Вакцина от равнодушия
Свежий выпуск
​​​​​​​Зерно – на элеваторы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]