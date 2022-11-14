​​​​​​​Лыжи торжествуют!

В Восточном Казахстане строят новые горнолыжные базы.

Масштабный проект задумали в «столице» Западного Алтая – Риддере. В горах под названием Проходной белок инвесторы взялись возвести горнолыжный центр как для туристов, так и для профессиональных спортсменов.

Как рассказали в городском акимате, в 2023 году начнется разработка проектно-сметной документации. Комплекс запланирован на высоте 850 м над уровнем моря. Он будет включать две канатные дороги плюс гостиничный комплекс. В летнее время предприниматели обещают здесь mountain bike, полеты на парапланах и конные туры.

Еще одна база для зимнего отдыха должна появиться на окраине Усть-Каменогорска – в районе перевала Чечек. Предприниматели уже начали обустраивать склон, на очереди – строительство канатной дороги длиной 180 м. С точки зрения мастеров горных лыж, трасса, возможно, слишком простая и короткая, но для начинающих любителей и детских гонок на стьюбах – в самый раз.

К слову, чеэсники выдали ряд рекомендаций для фанатов зимних развлечений на Казахстанском Алтае. Зимы здесь бывают морозными, поэтому, по словам специалистов, туристам и рыбакам необходима трехслойная экипировка – термобелье, одежда из флиса, верхняя непродуваемая куртка. Для защиты лица – очки и мас­ка, для передвижения по снегу – снегоступы.

– Некоторые маршруты после снегопадов становятся непроходимыми, – пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. – Многие участки являются лавиноопасными. Перед тем как выдвинуться в поход, необходимо зарегистрироваться в территориальных органах ЧС – оставить данные о намеченном пути и сроках.

Отдельно для любителей зимней рыбалки в ДЧС напомнили: безопасным считается лед толщиной не менее 10 см.