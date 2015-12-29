Лыжную подготовку никто не отменял

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Даулет ЕЛЕУСИЗОВ
фото МО РК

Порядка трехсот военнослужащих из центрального аппарата Министерства обороны Казахстана, Генерального штаба Вооруженных сил РК, главных управлений, центров, а также воинских частей и военных учреждений Акмолинского регионального гарнизона, вошедших в состав сорока команд, мужчины и женщины рядового, сержантского и офицерского состава вышли на лыжню, чтобы побороться за медали и кубки. Забег на армейских лыжах прошел на лыже-роллерной трассе в Цент­ральном парке Астаны.

– Лыжная подготовка входит в программу боевой учебы, – обратился с приветственным словом к спортсменам первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба ВС РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. – Наши военнослужащие совершают марши на лыжах, учатся вести стрельбу на ходу. Занятия на лыжах должны оставаться неотъемлемой частью спортивной и боевой подготовки военнослужащих. Желаю всем удачи на лыжне, успехов в этом состязании.

Как отметил председатель спортивного комитета – начальник Цент­рального спортивного клуба армии Айталап Кургамбаев, с полной выкладкой, то есть в полном снаряжении бойца, такие лыжные соревнования у нас проводятся впервые. За несколько часов участники соревнования совершили три забега, в каждом из которых была определена тройка лидеров.

Золотым призером первого забега стала команда департамента по делам обороны Астаны, во второй группе первое место заняло Главное управление военной полиции Вооруженных сил РК, в третьем забеге первыми финишировали воины из в/ч 68665. В общекомандном зачете главный кубок турнира достался команде в/ч 68665.

Забег на армейских лыжах проводился с целью повышения уровня физической подготовки личного состава офицеров, военнослужащих по контракту, военнослужащих-женщин Вооруженных сил РК, повышения уровня их спортивного мастерства и военно-профессиональной подготовленности. В казахстанской армии физическая подготовка является основой боевой учебы. Офицеры и военнослужащие по контракту ВС РК регулярно сдают президентские тесты, ежемесячно выполняют нормативы по физподготовке, а в конце года подтверждают свои показатели в ходе итоговой проверки. 

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