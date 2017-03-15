​Лыжня их делает моложе

В гонке на 20 км первым прео­долел дистанцию зерендинец, двукратный чемпион республики Сергей Кутергин, а в забеге на 10 км отличное время показал старейший участник состязаний, бронзовый призер чемпионата мира в Австрии 79-летний павлодарец Юрий Бучельников. На 5 км у мужчин победил зерендинец Александр Давыденко. Среди женщин первенствовала кокшетау­ская лыжница Светлана Осипова.

С хорошими результатами завершили гонки 72-летние Марат и Аида Кокторановы, продемонстрировав приверженность здоровому образу жизни и отличную физическую форму. Неформальный девиз чемпионата ветеранов «Лыжня нас делает моложе, за что и любим мы ее» вновь подтвердил свою актуальность.