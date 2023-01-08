Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы

Фото пресс-службы ANTIKOR

Сотрудники Департамента собственной безопасности Антикоррупционной службы совместно с батальоном УАП ДП Алматы задержали мужчину, который выдавал себя за представителя Антикора, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ANTIKOR.

35-летний гражданин Улан Рай выдал себя за сотрудника Антикоррупционной службы, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения.

В ходе проверки документов, нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции.

Горе-водитель задержан и водворен в ИВС. Теперь ему грозит уголовная ответственность за подделку служебных удостоверений по статье 385 Уголовного Кодекса РК.