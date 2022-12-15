Лже-сотрудника Антикора задержали в Кызылорде

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Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о задержании афериста в Кызылорде, передает Kazpravda.kz.

"Департаментом по противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства изобличен гражданин «Ж.» 1988 года рождения, который представляясь «сотрудником собственной безопасности Антикоррупционной службы по Кызылординской области», путем обмана и злоупотреблением доверием жителя города под предлогом трудоустройства в Антикоррупционную службу завладел его деньгами в сумме 500 000 тенге", - проинформировали в пресс-службе.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в Антикоре.

"Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, совершают уголовно-наказуемые деяния. В случае наличия информации по аналогичным фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424", - добавили в агентстве.