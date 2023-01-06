Лжекурьер присваивал товары, не доставляя заказчикам в Астане

Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения так и не доходил.

Фото: kontakt-express.ru

Сотрудники полиции УП столичного района Есиль задержали 26-летнего жителя Кокшетау по подозрению в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, мужчина зарегистрировался в мобильном приложении Яндекс.Курьер, под предлогом услуги доставки он завладел деньгами доверчивых астанчан в размере более 3 млн 600 тысяч тенге.

Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения так и не доходил. Обманутые горожане не могли дозвониться на мобильный телефон мошенника.

В его копилке насчитываются сотовые телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и другая бытовая техника.

По всем фактам мошеннических действий проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, добавили в полиции.