Общество
Лжепенсионеры: схему хищения денег раскрыли в филиале "Правительства для граждан"
Айдана Демесинова
Руководители филиала "Правительства для граждан" по Павлодарской области и начальник отдела территориального департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции незаконно начисляли пенсии. Об этом стало известно в ходе брифинга в Нур-Султане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Приговором суда №2 города Павлодар от 19 декабря 2018 года осуждены к различным видам наказаний заместитель директора и начальник отдела филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Павлодарской области, и начальник отдела территориального департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области за хищение бюджетных средств в размере 107,1 миллиона тенге путем незаконного начисления пенсионных выплат жителям области за денежное вознаграждение от 300 тысяч до 1,2 миллиона тенге", - проинформировал руководитель следственного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Канат Сулейменов.

Кроме того, по его словам, к уголовной ответственности привлечены 49 лжепенсионеров и 13 пособников.

"Из них в отношении 35 лжепенсионеров уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям ввиду полного возмещения ущерба в сумме 73,3 миллиона тенге и 14 осуждены к различным срокам ограничения свободы", - добавил спикер.

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