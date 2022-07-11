Лжеполицейские обманом заставляют казахстанцев продавать недвижимость

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суинбай заявил, что в Казахстане с начала года совершенно более 9 тыс. интернет-мошенничеств, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. За полгода их количество составило более 9,6 тысячи преступлений", – сказал Жандос Суинбай на брифинге в ведомстве.



Наиболее распространенными способами их совершения являются:

– получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям;

– оформление онлайн-займов;

– с использованием подменных номеров;

– путем направления фишинговых ссылок;

– под предлогом вложения в игры, ставки.

"По-прежнему самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено более 3,5 тысячи фактов мошенничества. Зарегистрировано порядка 1,5 тысячи фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. Примерно в 750 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты. Совершено около 2,5 тысячи мошеннических хищений со счетов пластиковых карт посредством создания или подключения к личному кабинету", – добавил спикер.

В качестве примера он привел факты мошенничества, совершаемые от имени сотрудников правоохранительных органов.



"Лжеполицейские звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляется кредит под залог недвижимого имущества. Для поимки аферистов лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства для сохранности перевести на "страховой счет". Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления на своих жертв мошенники сообщают о "пакте неразглашения", за нарушение которого якобы грозит уголовная ответственность", – резюмировал представитель МВД.