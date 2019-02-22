Лжеполицейский обманывал пенсионеров в Костанае

Жертвами лжеполицейского стали двое пенсионеров из поселка Затобольск и Майколь Костанайского района, передает Kazpravda.kz
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Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 14 февраля 2019 года в отдел полиции Костанайского района поступило заявление от местных жителей о том, что неизвестный мужчина мошенническим путем завладел их денежными средствами.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 27-летний подозреваемый, узнававший маршруты передвижения пенсионеров на автомобилях. В форме сотрудника полиции он приходил к пожилым людям, убеждал их в нарушении ими Правил дорожного движения и за непривлечение к ответственности требовал деньги. Потерпевшие передали лжеполицейскому деньги на сумму более 300 тысяч тенге", – сообщили в полиции.
Отмечается, что один из пенсионеров обратил внимание на то, что после передачи денег мошеннику, последний буквально убегал со двора. Это вызвало у него подозрение и он обратился в полицию.
В настоящее время проводится расследование по неоднократным фактам мошенничества, совершенным в отношении пенсионеров.