Лжеполицейский вымогал деньги у проституток в Астане

В Астане задержан лжеполицейский, промышлявший вымогательством. Полицейские столичного Департамента полиции провели спецоперацию, в ходе которой задержан подозреваемый в вымогательстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что 23-летний парень вымогал деньги у девушек, предоставляющих интимные услуги. Подозреваемый приезжал к девушкам на квартиру и, угрожая им привлечением к уголовной ответственности, вымогал деньги. При этом, злоумышленник предъявлял фиктивное служебное удостоверение сотрудника полиции.

Полицейскими парень был пойман с поличным, при получении 20 тысяч тенге от потерпевшей в одной из городских квартир. При личном обыске у него была изъята корочка от полицейского удостоверения и деньги.

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания.