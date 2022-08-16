Лжеполицейского задержали в Шымкенте

Департамент полиции города Шымкент сообщил о задержании лжеполицейского, передает Kazpravda.kz.

"В ходе рейдовых мероприятий по проспекту Республики внимание сотрудников полиции привлек молодой человек в полицейской форме. Стражи порядка при проверке обнаружили и изъяли у подозреваемого поддельное служебное удостоверение участкового инспектора управления полиции Аль-Фарабийского района. Следствие установило, что мужчина приобрел форму в одном из магазинов города", - проинформировали в ДП.

Данный факт зарегистрировали по статье 390 УК РК (Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность), проводится досудебное расследование.

Установлено, что задержанный является 19-летним жителем Туркестанской области, добавили в пресс-службе.