Лжецом назвал Уорда тренер Головкина

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе 33-летнего казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес заявил о том, что американец Андре Уорде лжец, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
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По его словам, Уорд просто пиарится на имени Головкина, заявляя, что они отказались драться с ним.
"Это неправда. Андре – лжец, и я говорю об этом открыто... Все заявления Уорда были уже после того, как мы подписали контракт на бой против Лемье... Парень просто не хочет драться и использует имя Геннадия, чтобы о нем не забывали", – сказал Санчес.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Андре Уорд заявил
о том, что Геннадий Головкин официально отказался от боя около месяца назад, назвав казахстанского боксера Little G.
Напомним, что следующий бой
Головкин проведет против обладателя титула IBF в среднем весе канадского боксера Давида Лемье. Поединок состоится 17 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На его кону будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе. Бой будет транслироваться на телеканале HBO через систему платных трансляций (PPV). Оба боксера впервые выступят на PPV. В Казахстане этот поединок покажет телеканал "Казахстан".