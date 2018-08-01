Лжеволонтеры наживаются на сердобольных казахстанцах – полиция

Фото: ekburg.tv
Департамент внутренних дел города Алматы призывает граждан соблюдать требования уголовного и административного законодательств в части незаконного сбора средств с граждан на благотворительность, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Полиция Алматы предупреждает граждан о возможных
противоправных действиях в данной сфере и призывает реализовывать свои
благотворительные намерения посредством специальных фондов, общественных
объединений, организаций, специализирующихся в этой области, а также
имеющих официальную регистрацию в органах юстиции. А лиц, занимающихся
сбором денег на благотворительность ненадлежащим образом, предупреждаем
об ответственности в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении ДВД.
Как показывает практика, отмечают в полиции, в большинстве своем такого рода сборы осуществляются молодыми людьми в местах массового пребывания граждан посредством демонстрации прозрачной коробки с иллюстративными данными человека, зачастую ребенка, якобы нуждающегося в материальной помощи.
"Насколько достоверны и правдивы эти истории – вопрос открытый. Были случаи, когда под видом сбора денег для больного ребенка действовали мошенники. Как правило, отследить истинное назначение и целевое использование таких пожертвований невозможно. На это и рассчитывают любители легкой наживы", – говорят правоохранители.
Также в полиции отметили, что в действиях лиц, незаконно осуществляющих деятельность по сбору денег на благотворительность, могут усматриваться признаки мошенничества, регламентируемого ст. 190 УК РК, а также назойливого приставания к гражданам в общественных местах – ст. 449 КР КобАП.