Колонка обозревателей
М-м-м… вкусно пахнет
Наталия Акопян
Аромат хрустящего, только что испеченного хлеба, запах новогодних мандаринов, свежескошенной травы, хвойного леса… Представили? Здорово! Воображаемая ароматерапия тоже расслабляет. Наверное. Потому что я, например, не знаю, как это все пахнет.

Сколько себя помню, не работает обоняние. Даже спирт лишь вызывает легкие щекочущие ощущения, а уж про еду и цветы вообще молчу. Все это для моего носа совершенно одинаково, ровно как кошачьи нехорошие дела, грязные носки и какой-нибудь лак. Поставить рядом с пироженкой – и никаких различий, кроме внешнего вида.
Совершенно ни о чем не говорят фразы типа «в этих духах присутствуют тонкие древесные нотки», которые всплывают в разговорах подруг. В духах присутствует жидкость. Это все, что я могу рассказать на тему парфюмерии.

Один знакомый как-то пошутил, что моему будущему мужу невероятно повезло, так как вычислить его нетрезвое состояние по запаху мне никогда не удастся. Обидно, конечно, но справедливо. Хотя в этом случае, думаю, больше понадобятся глаза…

Между прочим, в нарушении работы одного из жизненно необходимых органов чувств есть свои плюсы. Когда проходишь мимо переполненного контейнера с мусором, не хочется поскорее убежать и помыться. Можно спокойно ехать в переполненном автобусе в летнюю жару, не страдая от запаха чужого пота. При разговоре с человеком не заостряешь внимание на неприятном запахе изо рта. А отвратительный для многих запах жженой резины и пластика вообще не волнует…

Помню, на химии в школе всех жутко смущали пары сероводорода. Одноклассник даже попросился выйти в туалет, «подышать свежим воздухом». А меня он нисколько не смутил, и было интереснее наблюдать за протекающей в пробирке реакцией.

Забавно, что все знакомые до сих пор постоянно подносят мне что-то к носу с фразой «понюхай, как вкусно пахнет» и, разумеется, встречают недоумение на моем лице.
Правда, сам факт отсутствия обоняния не означает, что эффект от запахов не ощущается. Это как с законами, незнание которых не освобождает от ответственности. Поэтому можно довольно весело провести время в комнате со включенным газом или в только что выкрашенном помещении, не заметив воздействия. Правда, там и до госпитализации недалеко, градус счастья точно поубавится.

Иногда даже кажется, что организм острее реагирует на провоцирующие болезненное состояние запахи. В машине, работающей на газу, меня, например, всегда укачивает, хотя другие пассажиры могут не замечать запах и совсем не ощущать дискомфорта.

А еще невероятно раздражает аллергия. Это какая-то несправедливость жизни: запахи ты не чувствуешь, но продолжаешь от них страдать. Например, свежескошенная трава, особенно полынь и ее пыльца, сигаретный дым могут довести до полного «отключения» дыхания. А между прочим, я люблю полевые цветы. На расстоянии люблю. Гляжу на них только на фото. В такие минуты понимаешь, каково кошатникам с аллергией на шерсть. Удручающая картина.

Еще интересная лотерея возникает с просроченными продуктами. Они могут быть в твоем холодильнике, но ты можешь о них не знать… А в урочный час понюхать и сказать «фу, прокисло» не представится возможным. Так что по итогу ждет тебя рандеву с белым другом…

Но когда столько лет живешь с недугом, начинаешь приспосабливаться. Например, все выбирают овощи и фрукты по запаху, а я научилась определять спелые и самые вкусные по одному виду. Еще ни разу не ошиблась в мандаринах, потому что, по словам бабушки, всегда на Новый год в доме стоит цитрусовый аромат. Яблочки тоже всегда попадаются сладкие и хрустящие.

А вообще… Мы ведь ко всему адаптируемся. К любым трудностям. Это в нас заложено природой. Поэтому не унываем, нюхаем цветочки, чихаем и радуемся!

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