Именно определенные модные тенденции в свое время позволили создать такой важный атрибут самоидентификации народа, как национальная одежда. Мода на новые вещи развивала производство и экономику, серьезно поддерживала текстильную промышленность и стимулировала сырьевой рынок.

Совершенствование моды поз­воляло со временем отказаться от вычурных, неудобных и даже вредных для здоровья элементов, таких как женский корсет, например. А впоследствии модные тенденции привели к тому, что стали появляться удобные и практичные вещи, которые мы с удовольствием носим до сих пор.

Мода стала пищей для разговоров и обсуждений, темой журналов и газет, телепередач и общения в Интернете.

В конце концов, это просто красиво, когда на престижном подиуме летящей походкой от бедра прохаживаются красотки, неся на себе очередные произведения искусства от кутюрье, а мы замираем от восхищения и вглядываемся в покрой, стараясь запомнить новые тенденции ветреной госпожи моды. И вроде все чинно и благородно, как говаривал герой одного известного кинофильма, если бы не одно но…

...Есть все-таки у этой яркой и вычурной «сценической» стороны явления и свое мрачноватое «закулисье».

Начнем с того, какое гигантское количество животных отдали и отдают свои жизни лишь для того, чтобы несколько миллионов красоток щеголяли в модных шубках из натурального меха? Наверняка тоже миллио­ны. И если в древние времена это было оправдано тем, что действительно «нечего было носить», то при современном развитии промышленности это уже явно не проблема. Да и людей стало гораздо больше, а вот зверей при этом – меньше.

Далее. Сколько разбитых судеб и загубленных жизней на счету у так называемого мира моды? Не всякий человек выдержит испытание внезапной известностью, когда ты юная успешная модель, лицо коллекций и глянцевых обложек, бренд торговых марок, и быстрое забытье, когда резко оказываешься никому не нужной, оттесненной более удачливыми и шустрыми конкурентками. Чтобы здесь выжить и удержаться на «скользком» поди­уме, нужны нечеловеческие усилия, умение не только красиво ходить, но и «толкаться локтями», быть доброй принцессой на сцене и злой ведьмой вне ее.

Да и вообще, почему какие-то люди должны навязывать другим свое видение того, в чем нужно ходить, лишь на основании того, что они – эксперты моды? Это уже и нарушение прав человека, и вторжение в частную жизнь, и много других страшных слов.

Так что не все то мода, что блес­тит, дорогие читатели.