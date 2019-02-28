Свежий выпуск
м
Руслан Исаков

Происшествие случилось в среду, в 6.20 утра, в многоэтажном доме в 9-м микрорайоне Тараза. В результате взрыва и обрушения 1–3 этажей погиб­ло 3 человека, есть раненые. Всего из-под завалов извлечено 9 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По cообщению пресс-службы Премьер-министра РК, силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК незамедлительно было мобилизовано необ­ходимое количество специа­листов и техники, произ­ведена полная эвакуация жителей всего дома.

О произошедшем Президенту в оперативном порядке сразу же доложил Премьер-министр страны Аскар Мамин. По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя Премьер-министра Жениса Касымбека.

По итогам осмотра члены комиссии на месте провели рабочее совещание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, представителей департаментов полиции, Комитета национальной безо­пасности, оперативно-спасательного отряда, АО «КазТранс­ГазАймак», ТОО «Таразские городские электрические сети».

По итогам совещания акиму области поручено оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ соответствующим службам, решить вопрос обеспечения необходимыми условиями проживания на период восстановительных работ.

К слову, сейчас жители пост­радавшего дома расселены в близлежащей школе, для них организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного проживания. Всего эвакуировано более 100 жителей обрушившегося дома. При этом часть пострадавших размещена в многоэтажном жилом доме в микрорайоне «Байтерек». Работают медики и психологи.

Встретившись с пострадавшими, заместитель Премьер-министра сообщил, что пока дом будет закрыт на время проведения соответствующих обследований. «На период, пока эти работы будут идти, акимат полностью создаст все необходимые условия для проживания», – заверил Женис Касымбек.

Было отмечено, что для установления причины взрыва ведется досудебное расследование. Однако по предварительной версии КЧС МВД РК, причиной ЧП, скорее всего, стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

В связи с ЧП в Таразе работает «горячая линия» по номеру: +7-7262-513-575.

Популярное

Все
Предварительные причины обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 озвучили в Минэнерго
Случаи торговли просроченными продуктами участились в Восточном Казахстане
Что даст децентрализация Казахстану
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
11 апреля 2022
"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына
"Охотился в соцсетях": на сотрудника акимата завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетних
Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане
Папа Римский посетит Казахстан с официальным визитом
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области
Демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе обсудили в Правительстве РК
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты расширил Нацбанк РК
Более 400 тысяч тенге: размер соцпомощи на подключение к газу увеличили в Нур-Султане
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной проверки войск
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в Казахстане – интервью
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы Лауры Мырзагали
"Побил многолетние рекорды" – Казгидромет об аномальном марте
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате
Кассирша в Шымкенте организовала нападение, чтобы скрыть недостачу
"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области
Водители автобусов отказались ездить по разбитым дорогам в Семее
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
11 апреля 2022
"Признали свою вину": МВД освободило более 300 участников январских беспорядков
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Установлены организаторы и провокаторы январских беспорядков в нескольких регионах РК
Двенадцать ОПГ действовало во время январских беспорядков – Генпрокуратура
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-министра РК
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
"Оправдает доверие Президента": коллективу Минтруда представили нового руководителя
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане
Курмангазы Исказиев назначен и.о. главы "КазМунайГаза"
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
О ситуации на рынке зерна Казахстана высказались в Минсельхозе
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Восьмиклассник на авто сбил подростка в Акмолинской области
Как казахстанцы оценивают деятельность Президента Токаева – итоги соцопроса
Ножом в сердце ударила родственника жительница Аркалыка
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​С книгой мир добрей и ярче!
Свежий выпуск
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
Свежий выпуск
​​​​​​​Информация должна быть доступной
Свежий выпуск
​​​​​​​Воздушной гавани – от нефтяников
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021