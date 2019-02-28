Происшествие случилось в среду, в 6.20 утра, в многоэтажном доме в 9-м микрорайоне Тараза. В результате взрыва и обрушения 1–3 этажей погиб­ло 3 человека, есть раненые. Всего из-под завалов извлечено 9 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По cообщению пресс-службы Премьер-министра РК, силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК незамедлительно было мобилизовано необ­ходимое количество специа­листов и техники, произ­ведена полная эвакуация жителей всего дома.

О произошедшем Президенту в оперативном порядке сразу же доложил Премьер-министр страны Аскар Мамин. По поручению Главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя Премьер-министра Жениса Касымбека.

По итогам осмотра члены комиссии на месте провели рабочее совещание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, представителей департаментов полиции, Комитета национальной безо­пасности, оперативно-спасательного отряда, АО «КазТранс­ГазАймак», ТОО «Таразские городские электрические сети».

По итогам совещания акиму области поручено оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ соответствующим службам, решить вопрос обеспечения необходимыми условиями проживания на период восстановительных работ.

К слову, сейчас жители пост­радавшего дома расселены в близлежащей школе, для них организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного проживания. Всего эвакуировано более 100 жителей обрушившегося дома. При этом часть пострадавших размещена в многоэтажном жилом доме в микрорайоне «Байтерек». Работают медики и психологи.

Встретившись с пострадавшими, заместитель Премьер-министра сообщил, что пока дом будет закрыт на время проведения соответствующих обследований. «На период, пока эти работы будут идти, акимат полностью создаст все необходимые условия для проживания», – заверил Женис Касымбек.

Было отмечено, что для установления причины взрыва ведется досудебное расследование. Однако по предварительной версии КЧС МВД РК, причиной ЧП, скорее всего, стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

В связи с ЧП в Таразе работает «горячая линия» по номеру: +7-7262-513-575.