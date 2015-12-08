​Made in Mangistau

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область

«Цель выставки – показать и оценить потенциал малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики, а также обсудить актуальные вопросы предпринимательской деятельности, наметить пути их решения в формате конструктивного диалога», – рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Венера Мустапаева.

Ключевым событием конкурса стала церемония наг­раждения лучших предпринимателей региона.

«Учитывая современные темпы развития малого и среднего бизнеса, возникает необходимость поиска инновационных путей его укрепления. Важную роль в этих процессах играет предпринимательство как один из основных инструментов, позволяющих решать экономические и социальные задачи, в том числе создавать конкурентную среду, наполнять рынок разнообразными товарами и услугами, создавать новые рабочие места, способствовать увеличению налоговых поступлений», – сказала на церемонии Сауле Сисемалиева, руководитель управления департамента государственных доходов области.

Бизнесмены получили заслуженные награды в 12 номинациях.

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