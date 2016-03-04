В год «Нептун» выпус­кает до 480 тонн вяленой, соленой, копченой и консервированной рыбы. Не так давно предприятие произвело полную модернизацию – реконструированы цеха, заасфальтирована территория с установкой санитарной зоны для автотранспорта, персонал прошел обучение у специально приглашенных технологов из Германии.

– Это очень интересный объект, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, посетивший ТОО во время рабочей поездки в Семей. – Полное прекращение импорта невозможно, но его разумное замещение – к этому всегда большой интерес. И предприятие с этой задачей успешно справляется.

Аким области также познакомился с работой нескольких промышленных объектов, посетил учреждения спорта и образования. Среди них – крупнейший производитель спецодежды ТОО «СемСпецСнаб», 90% выпускае­мой продукции которого выполняется на государственный заказ, здесь шьют форму и спецодежду для силовиков, военнослужащих, железнодорожников, строителей, энергетиков, нефтяников, охотников и рыболовов. В общей сложности в год здесь выпускается продукции на сумму 1 млрд тенге, а выход на полную мощность позволит увеличить эти показатели в полтора раза. На предприя­тии имеются собственная столовая, автобусы для подвоза работников. Помогли и местные власти, проложив маршрут общественного транспорта.

– Мы в постоянном поиске новых возможностей развития, стремимся максимально увеличить казахстанское содержание в выпускаемой продукции, – рассказала директор ТОО «СемСпецСнаб» Айнур Ахметова. – В планах – покупка современного оборудования, для создания новых цехов уже готовы помещения. Надеемся на государственные программы содействия бизнесу и субсидии.

Д. Ахметов посетил и валяльно-войлочный комбинат ТОО «Роза», на котором с внедрением автоматизированного оборудования значительно выросло качество выпускаемой продукции. Валенки made in Semey популярны в России, производственники рассказали, что они без труда прошли проверку качества Минис­терства обороны РФ. Фаб­рика обеспечена заказами на месяцы вперед. Сегодня здесь в трехсменном режиме работают свыше 50 человек. Комбинат выпускает до 20 тыс. пар обуви в год и перерабатывает до 150 тонн вой­лока. Причем все сырье местного содержания.

– Для нас кризисное время – это возможность внедрить в производство новые технологии, улучшить качество продукции и вытеснить с рынка заграничные товары, заменив их своей продукцией, созданной на основе казахстанского сырья, – считает учредитель ТОО «Роза» Харис Сайфутдинов. – При таком подходе промышленность Казахстана станет локомотивом экономики страны.

Внимание Даниала Ахметова привлекли не только эти успешные предприятия. Во время рабочей поездки он познакомился с ходом строительства спального корпуса спортивного интерната на 200 мест при областной специализированной детско-юношеской спортивной школе № 1. Ожидается, что объект станет полноценным спортивным комплексом площадью в 4 279 кв. м. На реа­лизацию проекта планируется затратить свыше 560 млн тенге. Генеральным подрядчиком является ТОО «Фирма Азия». Срок сдачи объекта намечен на сентябрь нынешнего года.

– Прошло три месяца с момента запуска строи­тельства, и за это время немало сделано, – подытожил увиденное Д. Ахметов. – Считаю это примером активности и социальной ответственности семейских предпринимателей. На этот объект направлено пристальное внимание, ведь здесь мы соберем 200 наших одаренных детей, привлечем лучших тренеров и будем формировать спортивную элиту.

Затем в здании главного корпуса Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета главный архитектор Семея Калдыбек Кокиланов провел презентацию проекта реконструкции цент­ральной площади и набережной города. Он предполагает реконструкцию старых зданий, замену уличного освещения, установку детских и игровых площадок, посадку зеленых насаждений, укладку новой тротуарной плитки.

Аким области дал поручение уделять большее внимание густонаселенным районам города. Он также подсказал ввести необычное новшество – покрытие улиц города сетью Wi-Fi. Рассказал Д. Ахметов и о предстоящем визите в регион известного архитектора из Дании, задачей которого является создание уникальной планировки, в том числе и Семея, с элементами так называемого «умного города».

Был обсужден и один из главных долгостроев Семея – Центр ядерной медицины, ввод которого отсрочен из-за поставки некачественного оборудования. Сегодня продолжаются судебные разбирательства с поставщиком. Однако уже прорабатывается алгоритм решения проблемы. Аким области подчерк­нул, что благодаря этим действиям Центр ядерной медицины планируется запустить уже в текущем году.

Надо отметить, что на реконструкцию Семея нынче будет направлено свыше 1,5 млрд тенге – это почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Ведь теперь весь доход города остается в местном бюджете. По мнению Д. Ахметова, это поможет эффективно распределять ресурсы на решение насущных проблем, более четко оценить уровень развития предпринимательства, активность и работу местных исполнительных органов, маслихатов города и области.