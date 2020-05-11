Кадровые назначения
Мади Оспанов назначен руководителем Центрального аппарата партии "Nur Otan"
Руководителем Центрального аппарата партии "Nur Otan" назначен Мади Оспанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Мади Оспанов родился в 1978 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

Имеет значительный опыт работы в структуре партии "Nur Otan". С 2013 по 2018 годы возглавлял юридическую службу партии. С 2018 по 2019 годы - руководитель Центрального аппарата "Nur Otan".

В разные годы работал в Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, Счетном комитете, Министерстве финансов и др.

Ранее занимавший данную должность Ануар Ускенбаев освобожден по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами

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