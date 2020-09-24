Мади Такиев назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК

В Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан сменился заведующий, сообщает Kazpravda.kz
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"Распоряжением Главы государства Такиев Мади Токешович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в официальной информации пресс-службу Главы государства.
Другим распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.