Мади Такиев переназначен министром финансов

Кадровые назначения,Президент

Указ опубликовала Акорда

Фото: Минфин

Указом Главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

Образование высшее, в 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция».

В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса. Такиев М.Т.  является Управляющим от Республики Казахстан в Совете Управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития и заместителем полномочного представителя Республики Казахстан в Совете Евразийского банка развития.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК.

В 2000-2008 гг. – инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы.

В 2008-2009 гг. – Начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.

В 2009-2012 гг. – Заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы.

В 2012-2013 гг. – Начальник управления Налогового комитета МФ РК.

В 2013-2014 гг. – Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В 2014 г. – Главный консультант Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2014-2017 гг. – Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.

В 2017-2019 гг. – Директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2019-2020 гг. – Вице-министр национальной экономики РК.

В 2020-2023 гг – Заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 03.2023-06.02.2024 гг - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член Фракции партии «AMANAT» в Мажилисе Парламента РК.

С 6 февраля 2024 года - министр финансов Республики Казахстан.

Такиев М.Т.  является Управляющим от Республики Казахстан в Совете Управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития и заместителем Полномочного представителя Республики Казахстан в Совете Евразийского банка развития.

#назначение #президент #Минфин

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