Мади Такиев переназначен министром финансов

Указом Главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

Образование высшее, в 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция».

В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса. Такиев М.Т. является Управляющим от Республики Казахстан в Совете Управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития и заместителем полномочного представителя Республики Казахстан в Совете Евразийского банка развития.