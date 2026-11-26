По словам министра, проект — это не только строительство дата-центров, но и возможность диверсифицировать экономику

Регион, где реализуется флагманский проект «Долина ЦОДов», получит дополнительные возможности для развития. Для Павлодарской области и Экибастуза совместно с «Казахтелекомом» и инвесторами проработают образовательные инициативы, создание IT-хабов и вложения в социальную инфраструктуру. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, сообщает Kazpravda.kz

Министр отметил, что важная часть работы — разъяснять планы проекта жителям Павлодарской области и Экибастуза. Помимо этого, для региона прорабатываются дополнительные меры поддержки.

«Мы должны совместно с "Казахтелекомом" и инвесторами прорабатывать вопросы дополнительной социальной поддержки этих регионов. В том числе, возможно, запускать какие-то знаковые образовательные инициативы, создавать дополнительные IT-хабы, инвестировать в социальную инфраструктуру. Мы должны это делать, потому что именно из этого региона мы строим большую AI-фабрику, и ресурсы этого региона будут потребляться», — сказал Жаслан Мадиев.

«Долина ЦОДов» позволит Казахстану производить вычислительные мощности, необходимые для развития искусственного интеллекта, и создать новый экспортный продукт. По словам министра, проект — это не только строительство дата-центров, но и возможность диверсифицировать экономику. Спрос на вычислительные ресурсы в мире растёт вместе с распространением ИИ, и Казахстан может занять свою нишу на этом рынке.

«Я уже отмечал в своём выступлении, что "Долина ЦОДов" — это возможность для диверсификации экономики, создания нового высокомаржинального экспортного продукта для Казахстана. Наша задача — сделать так, чтобы выручка оставалась в стране, а электроэнергия конвертировалась в вычислительные мощности и токены, которые сегодня востребованы на фоне роста применения искусственного интеллекта», — сказал Жаслан Мадиев.

Энергетическую базу для проекта обеспечит развитие генерации. В стране ожидается профицит электроэнергии. К 2030 году планируется ввести более 13 ГВт новых мощностей, а к 2035 году — удвоить нынешние установленные мощности. Источниками генерации станут как возобновляемая энергетика, так и угольные станции.

«Поэтому мы ожидаем формирования профицита. И, наверное, наиболее эффективное его использование — это производство вычислительных мощностей и токенов, которые являются востребованным высокомаржинальным продуктом», — отметил министр.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что речь идёт не о прогнозах, а о закреплённых планах. Решения по вводу новых мощностей приняты, строительство объектов уже ведётся, а Президент поставил соответствующие задачи. Ход реализации проектов контролирует Правительство.

«Любая работа должна строиться на чётком планировании. Правительство мониторит и контролирует ход реализации этих проектов. У нас есть все основания полагать, что эти планы будут реализованы», — сказал он.

Параллельно идёт работа с инвесторами. По словам министра, Казахстан выстраивает отношения с крупнейшими технологическими компаниями мира, чтобы привлечь их к размещению облачной инфраструктуры в стране.