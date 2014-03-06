Мадина БАСБАЕВА: Никогда не хотела, чтобы муж был балетным артистом

– Кто привел вас в хорео­графическое училище?

– Я училась в обычной алматинской школе-гимназии № 81 и нас смотрели и отбирали педагоги хореографического училища. Из всех четвертых классов поступила я одна.

– Как к этому отнеслась мама?

– Отнеслась спокойно. Сказала: если пройдешь конкурс, значит, суждено, а если нет – то так тому и быть. Она приехала летом в лагерь, где я отдыхала, и сообщила о моем поступлении. Так я начала учиться. Первые три года моим педагогом была Куаныш Майлиновна Жакипова, потом – ныне покойная Фарида Аубакировна Койгельдинова, а выпускалась я у Натальи Львовны Гончаровой. В 2003 году меня пригласил в Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой его главный балетмейстер Турсынбек Абдибаевич Нуркалиев.

Но еще студенткой второго курса я стажировалась в Театре танца Булата Аюханова, а на следующий год – в ГАТОБ имени Абая, где в составе кордебалета выходила на сцену в «Щелкунчике», а в «Лебедином озере» мне доверили «Венгерский танец».

– Когда вы учились, какой представляли будущую карьеру, о чем мечтали?

– Конечно, мечтала быть знаменитой балериной. В училище мы встречались с Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Ульяной Лопаткиной… И я мечтала быть такой, как они, старалась больше работать.

– Говорят, формула успеха – это 95% труда и 5% таланта. Не считаете ли вы, что к этому надо добавить и процент везения? И если да, то в чем вам повезло?

– Мне очень повезло, что здесь, в Астане, меня поддержали педагоги. Я работала в НТОБ имени К. Байсеитовой и сейчас в Astana Opera с заслуженным деятелем РК Галией Исмаиловной Бурибаевой. Она всегда рядом, она готовила и возила меня на конкурсы, благодаря ей и Турсынбеку Абдибаевичу я теперь – ведущая солистка. Их поддержка для меня очень важна.

– Как скоро вы стали ведущей солисткой?

– В 2003-м я начала в кордебалете, в 2006-м была просто солисткой и меньше, чем через два года, у меня уже были главные партии в спектаклях «Щелкунчик», «Бахчисарайский фонтан». Так что я поднималась по ступенькам балетной ­карьеры постепенно.

– Часто балерины выходят замуж за «своих», балетных, которые хорошо понимают специфику профессии. А ваш супруг танцовщик?

– Нет, и я никогда не хотела, чтобы он был балетным артистом – слишком сложно находиться вместе и в репетиционном зале, и дома. Но мой муж Серик Басбаев (после замужества Мадина Унербаева сменила фамилию, хотя уже была достаточно известной артисткой, лауреатом международных конкурсов. – Е.К.) тоже творческий человек – художник-гример, работает вместе со мной в Astana Operа. Когда, приехав в столицу, я его впервые увидела, то сразу поняла, что это тот человек, который должен быть рядом со мной.

– То есть это была любовь с первого взгляда?

– Да. И я не ошиблась. Серик меня во всем поддерживает, спасибо ему. Он переживает за меня, приходит за кулисы, благословение свое дает, поздравляет после спектакля. А когда уезжаю на гастроли, берет на себя заботу о дочке.

– Как его родители относятся к вашей не совсем обычной профессии?

– Они тоже поддерживают меня. Если смотрят по телевизору передачи или интервью с моим участием, всегда звонят и поздравляют, радуются, гордятся мною.

– Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вы умеете готовить?

– И я готовлю, и муж тоже умеет. Часто варю бешбармак, плов – моим домашним нравится.

– А себя в еде ограничиваете?

– Ем нормально, а когда надо похудеть, придерживаюсь диеты.

– Какой же у вас вес, если не секрет?

– Сорок три килограмма при росте метр шестьдесят два.

– Не все балерины рис­куют на взлете карьеры сделать перерыв и родить ребенка. Трудно было решиться на этот шаг?

– Нет, потому что очень хотела ребенка и вся семья тоже. Я подумала, чем раньше родишь, тем быстрее войдешь в форму. Моей дочке Айше скоро будет шесть.

– Мы часто ее видим вместе с вами в театре, растет «закулисный» ребенок. А танцевать, как мама, она не мечтает?

– Две недели назад моя мама купила ей пуанты, и она на них стоит, пытается танцевать. Но на вопрос, хочет ли стать балериной, отвечает отрицательно. При этом танцевать продолжает. Данные, как мне кажется, у Айши есть – она музыкальная, пластичная, стопочка у нее балетная, растяжка хорошая (садится дома на шпагат). Быть ли артисткой – пусть решает сама, но направление постараюсь ей дать правильное, чтобы она не ошиблась с выбором.

– Принято ли в вашей семье отмечать 8 Марта?

– Это наш с дочкой любимый праздник, в этот день папа нам дарит цветы и подарки.

– Какие ваши любимые цветы, и как часто муж дарит их вам без повода?

– Серик знает, что я люб­лю розы, и всегда дарит их, в том числе и без повода. А на день рождения я получаю букет уже в 12 ночи. Раздается звонок в дверь, открываю – никого, на площадке стоят цветы. Этот сюрприз стал нашей семейной традицией. А на 8 Марта в этот раз дома меня не будет – наша труппа 9 марта дает большой гала-концерт на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Я буду танцевать па-де-де из «Сильфиды» и «Тщетной предосторожности», гран-па из «Дон Кихота» и современную «Одну историю» на музыку Хэгерти. Выступление очень ответственное, ведь Петербург – колыбель русского балета, и мы должны показать, что в Казахстане достойно продолжают его традиции.

– Успехов!

Елена КУЗНЕЦОВА