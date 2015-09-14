Общество
Мадина Садвакасова рекламирует пельмени в Германии
Фотографию казахстанской певицы Мадины Садвакасовой использовали для рекламы пельменей в Германии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Instagram певицы.
Певица написала в Instagram, что она предстала на упаковке в казахском национальном наряде "пельменей по-казахстански с бараниной".
О том, что она стала "лицом" пельменей по-казахстански, Садвакасова узнала от поклонников, живущих в Европе.
"Оказывается в Германии "Я" рекламирую казахстанские пельмени... Вот теперь думаю, как мне поступить", – написала исполнительница.
Отметим, что Садвакасова считает использование ее образа незаконным и поясняет, что будет рекламировать только тот товар, в качестве которого будет уверена на все 100%.
Будет ли казахстанская артистка судиться с производителями упаковки, покажет время.