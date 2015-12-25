Мадонна через суд заставила сына провести с ней каникулы
Мадонна через суд заставила сына провести с ней каникулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Американская певица Мадонна через суд заставила своего старшего сына Рокко Джона Ричи провести с ней каникулы в Нью-Йорке. Тинейджер хотел на новогодние праздники остаться с отцом Гаем Ричи в Великобритании.
"Верховный суд штата Нью-Йорк приказал несовершеннолетнему Джону Ричи вернуться к матери в США. Адвокат режиссера Эрик Бакли (Eric Buckley) сообщил судье Деборе Каплан (Deborah Kaplan), которая рассматривает дело, что 15-летний подросток выразил желание остаться с отцом, несмотря на постановление суда. По возвращении в Нью-Йорк, где Джону Ричи предоставят адвоката, юноша должен будет встретиться с матерью и объявить свое окончательное решение", – пишет The New York Post
Источник издания сообщил, что подросток путешествовал с Мадонной во время ее последнего тура Rebel Heart в течение двух месяцев. "Мальчик не захотел оставаться с ней. У них не очень хорошие отношения, но это нормально для такого возраста", – сообщил собеседник издания.
В 2008 году Мадонна развелась с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи, в браке с которым прожила семь лет. Незадолго до расставания семья усыновила годовалого мальчика из Малави, Дэвида Банду. Рокко Джон Ричи родился 11 августа 2000 года.
31 июля 2015 года Гай Ричи женился на модели Джеки Эйнсли, с которой встречался последние пять лет. Церемония прошла в поместье Эшкомб в графстве Уилтшир. В числе гостей на свадьбе присутствовали трое детей 46-летнего Ричи и 33-летней Эйнсли, а также двое сыновей режиссера от первого брака с Мадонной. Сама исполнительница на церемонию не приехала.