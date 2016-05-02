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​Мадридские надежды
Юрий МАКАРОВ

Отборочные матчи проводит в Мадриде и Михаил Кукушкин. В первом раунде квалификации он выиграл у испанца Иниго Сервантеса – 6:3, 6:7, 7:5. Следующий соперник казахстанца – Денис Истомин из Узбекистана.

И, наконец, женский парный разряд. Здесь Ярослава Шведова, имеющая благодаря высокому мировому рейтингу в парной игре реальный шанс пробиться на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, вновь объединилась в борьбе за награды с Тимеа Бабош (Венгрия).

Первая контрольная

В процессе подготовки мужской команды Казахстана к предстоящему чемпионату мира по хоккею с шайбой тренерским советом нацио­нальной сборной запланированы три контрольные встречи.

Первую из них наши хоккеисты провели в Будапеште против хозяев льда – сборной Венгрии. Матч прошел в напряженной, интересной борьбе и закончился победой подопечных Андрея Назарова – 3:2 (1:2, 0:0, 2:0). Шайбами в этой игре у нас отметились Евгений Рымарев (5-я минута), Найджел Доус (51-я) и Брэндон Боченски (58-я).

Второй из контрольных матчей – с олимпийской сборной России – запланирован на 1 мая, там же, в венгерской столице. А 3 мая – заключительная встреча со сборной Франции в Санкт-Петербурге.

Финишировали в мае

Вчера в Швейцарии завершилась традиционная много­дневная велогонка «Тур Романдии». Четвертый и пятый этапы выиграли француз Тибо Пино (FDJ) и англичанин Крис Фрум (Team Sky), а лучшими в команде Astana Pro Team были Льюв Вестра (Нидерланды) и Мигель Анхель Лопес (Колумбия), занявшие соответственно 32-е и 31-е места. В генеральной классификации впереди перед заключительным днем шел колумбиец Найро Кинтана, выступающий за Movistar.

1 мая участники проехали последний этап и на традиционной многодневке «Тур Турции». Нашу страну здесь представляла молодая команда Astana City, чьи гонщики постоянно финишировали в числе 10–15 сильнейших. Перед заключительным этапом лидерство удерживал Жозе Гонсалвеш (Португалия, Caja Rural), вторым шел его одноклубник Давид Арройо (Испания), третьим, с отставанием от лидера в 46 секунд, – казахстанец Никита Стальнов.

Все призеры известны

Завершился чемпионат Казахстана по футзалу. Заключительные матчи были проведены в Рудном, где местный «Аят» принимал дебютанта высшей лиги – команду «Инжу» из Актобе. В первой встрече победили гости – 4:2, во второй хозяева взяли убедительный реванш – 9:2.

Чемпионом страны в 13-й раз стал алматинский «Кайрат», «Аят» впервые награжден серебряными медалями, «Инжу» – бронзовыми. Взлету коллективов из Рудного и Актобе способствовало, увы, не резкое повышение уровня мастерства игроков «Аята» и «Инжу», а трагедия казахстанского футзала-2016 – снятие с чемпионата техничной, грамотной, воспитавшей многих игроков сборной РК команды «Астана-Тулпар».

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