Мадридский "Реал" назначил Зидана тренером вместо Бенитеса

"Руководство мадридского "Реала" провело 4 января экстренное совещание, на котором было принято решение об увольнении Рафаэля Бенитеса", – сообщают СМИ.



Тренировать футболистов королевского клуба в ближайшее время будет Зинедин Зидан.



Напомним, что "Реал" в воскресенье сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 2:2. После 18 туров мадридцы с 37 очками занимают третье место в Примере, отставая от лидирующего "Атлетико" на четыре балла.

