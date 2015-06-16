На творческом вечере поклонники таланта заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии РК, обладателя ордена «Парасат» и премии «Тарлан» говорили о том, что относятся с искренним уважением и благодарностью к труду и наследию художника. За 80 лет творческого пути Уке Ажиев смог создать немало замечательных картин. Он заслуженно признан уникальным явлением в развитии художественного процесса в Казахстане и удостоен народного звания «Маэстро акварели».Работы Ажиева представлены в лучших собраниях изобразительного искусства мира: в Лондонском художественном музее TateBritain, музее Востока в Москве, Третьяковской галерее, музеях искусств Киева, Баку, Вильнюса, Риги. Его картины «разлетелись» по частным коллекциям Франции, Италии, Германии, США, Швейцарии, Южной Кореи и других стран.Среди работ маэстро особого внимания заслуживают портреты знаменитых ученых, знатных людей, рабочих, сельских тружеников и современников. Это «Путешествие Чокана Валиханова», «Профессор М. Балакаев», «Студентка Бакыт», «В степях Мангышлака», «Табунщица», «Портрет моей супруги» и другие.Художник родился 23 декабря 1924 года в ауле Кемир-Тоган Алма-Атинской области. А уже в 1938-м стал победителем конкурса самодеятельных художников «Ленин и Сталин в изобразительном искусстве». Тогда его направили в Ленинград, в школу юных дарований при Всероссийской академии художеств. Здесь ему суждено было пережить самые трудные дни блокады Ленинграда.Затем школу перевели в Самарканд, откуда Ажиев и ушел на фронт. Он освобождал Сталин­град, Донбасс, был ранен. День Победы встретил в Харькове. После войны Уке Ажиев окончил Алма-Атинское художественное училище. Был членом акварельной комиссии Союза художников СССР.