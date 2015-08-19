Жамбыл Жабаев говорил: "Мой духовный наставник – Суюнбай, преклоняюсь пред блеском Слова его". Возведение искусства Слова в образец, сотворение кумира из творца стихов – свидетельство того, как Жамбыл ценил поэтический талант. Нет для акынов дороже призвания и дара возносить и раскрывать глубины искрометного слова, выражать в нем мысли и чувства.Через поэтическое слово акыны показывают красоту мира, создают прекрасные картины бытия, точность и изящество их стихов доносят до народа всю глубину и таинство жизни. Именно таких мастеров мы называем настоящими поэтами.Для настоящих талантов нет жизненных преград. Они в любой ситуации находят опору в остром слове, смело обличают несправедливость и зло, воспевают добро. Меткое, востребованное слово акынов звучало как разящий меч. Они придавали обычным словам ритм, эмоциональность, вкладывали в их содержание глубокий смысл, и поэтому с полным основанием считались духовными рупорами и наставниками народа. Суюнбай – маг поэтического слова.Жизнь и творчество Суюнбая Арон­улы пришлись на XIX век. Однако мы слышим и воспринимаем его как современника. А все потому, что он был непревзойденным акыном, чьи творения раскрывали суровую правду жизни и были устремлены в будущее.Суюнбай был в поэзии олицетворением красоты и изящества слова, он – основоположник поэтической школы Жетысу. Но слава его вышла далеко за пределы Алатау и распространилась на всю казахскую степь. Творчество акына охватило самые широкие круги, сформировалась поэтическая школа Суюнбая Аронулы. Не будет преувеличением назвать его непревзойденным мастером айтыса. В поэтическом наследии поэта отражен целый пласт эпохи, думы и печали века, его признали одним из гигантов степной мысли.Изучение литературного наследия Суюнбая Аронулы началось в начале ХХ века. Поэт, собиратель и пропагандист народного творчества Ильяс Жансугуров наряду с выпуском отдельного сборника произведений Суюнбая провел первые исследования его жизни и творчества. Также изучал и пропагандировал поэтическое наследие знаменитого акына видный ученый-фольклорист Абубакир Диваев. Начиная с 20-х годов ХХ века произведения Суюн­бая стали публиковаться, позднее получили научную оценку, были систематизированы.Творчество Суюнбая М. Ауэзов назвал "золотой опорой искусства айтыса". Всесторонний анализ его поэтического наследия есть в трудах видных ученых и писателей: С. Сейфуллина, С. Муканова, Г. Мусрепова, М. Габдуллина, К. Жумалиева, Е. Исмаилова. Так, в вышедшем в 1942 году учебнике для 8-го класса средней школы была размещена статья академика К. Жумалиева "Суйинбай", где широко освещались жизнь и творчество поэта, раскрывалась поэтическая сила его произведений, в которых он смело противостоял правителям и батырам, говорил правду, разоблачал недостатки общества.В трудах известного писателя, исследователя и собирателя народного литературного наследия С. Бегалина говорится об окружавших Суюнбая исторических личностях и их деяниях, раскрываются социально-экономическая картина казахского общества XIX века, последствия колонизации.Еще один исследователь и поклонник творчества Суюнбая – Жамбыл, который, ярко раскрывая импровизаторский талант акына, говорил: "Я много был рядом с Суюнбаем. Когда он исполнял свои стихи и песни, то из его уст текли звучные завораживающие слова. Говоря иначе, он весь озарялся и, казалось, заполнял своим голосом все пространство между небом и землей".Эти слова говорят о том, как высоко ценил ученик художественную красоту и силу слова своего наставника. Они прозвучали в тот период, когда слава самого Жамбыла разнеслась по всему свету. Будучи самым прославленным сочинителем и исполнителем поэтических жыров, тем не менее он всегда почтительно говорил о Суюнбае.Таким образом, если университетом Жамбыла была земля Жетысу, учебниками – наследие народа, то учителем своим он считал Суюнбая, так как многое перенял от него. Ведь Суюнбай был вершиной народной поэзии в конце эпохи героических батыров и начале становления письменной литературы.Произведения Суюнбая, основанные на традициях поэзии жырау, передавали дух своего времени и в то же время придавали новое звучание народной поэзии. Заметим, что новаторство видно лишь современникам, а по прошествии времени оно становится историей.В XIX веке Суюнбай был поэтом-новатором, вышедшим за рамки батырских сказаний, родовых и классовых ограничений, он стал играть роль общенациональной духовной личности. Наглядным свидетельством тому являются его толгау о Карасае и Караш, Жабай-батыре, жыры-сказания о Суранши, Саурыке, Отегене, айтысы с Тезек торе и Катаганом.С тех пор как айтысы Суюнбая с Тезек торе и киргизом Катаганом были опубликованы в 1935 году в составленном И. Жансугуровым и Ф. Габитовой сборнике, они вошли во многие книги и попали в поле зрения ученых. Драгоценные слова не подвергаются тлению...Первым, оценившим по достоинству Суюнбая, стал Тезек торе. Он признал и свое поражение в айтысе, и превосходство соперника как поэта. Мы не знаем, сколько времени они дружили, общались между собой, но высказывания акына о Тезек торе оставили его имя в литературе. В известном, теперь уже хрестоматийном четверостишии, раскрывается весь его образ:Приветствую тебя, Тезек торе,Мошенник, без скота оставившийнарод!Негодников ты разных усмирял,Но сам успел погрязнутьв воровстве!В литературе за Тезек торе закрепился образ самодовольного человека, возгордившегося богатством и властью. Он – конкретная историческая личность. Правнук самого Абылай-хана был старшим султаном Старшего жуза, богатым и умным властителем. О его просвещенности говорит увлечение поэзией. Состязание в айтысе с Суюнбаем стало одним из лучших образцов этого жанра, так как в нем получили отражение социальное положение народа, безграничное узурпаторство наделенных властью богачей, бесправие простых людей…Так как вся жизнь казаха связана с лошадьми, то с ними связана его честь и доблесть. Поэтому Тезек торе решил, насмехаясь над Суюнбаем, намекнуть на бедность акына, приравнять его к худым и старым лошадям и предложил ему в дар клячу. Однако акын, отвечая, сумел сохранить свое достоинство.Суюнбай Аронулы всегда оставался гордым, не заискивал перед наделенными властью и богатством, говорил правду в глаза, твердо придерживался своей гражданской позиции. И в этом айтысе он доказал, что не имеет отношения к той высмеянной Абаем группе акынов, которые ради чина и мундира готовы преклонить колени.Мухтар Ауэзов назвал айтыс барымтой (поединком) слова, передавая тем самым его национальную особенность. За вышедшими на такое состязание акынами стоял народ. Во время словесной схватки нужно было блистать словесным искусством, уметь защитить честь рода, и напряжение акынов в эти моменты было сродни лихим действиям барымты.Во время айтыса Суюнбая с Катаганом на чаше весов стояло многое. Оба акына были детьми своего народа и на первый план выносили его богатство и достоинства. Не жалея, хлестали друг друга словес­ными сойылами, в высшей степени проявляя в айтысе как жесткость, так и художественную изящность словесной дуэли, обогащая тем самым традиции многовекового импровизаторского искусства.Понятно, что Катаган восхвалял баев и манапов киргизского народа и старался унизить Суюнбая. Поэтому казахский акын должен был "подмять" не только соперника, но и этих самых манапов. Однако надо было помнить и учитывать, что и одно слово может унизить другой народ. Поэтому состязавшийся акын должен предвидеть реакцию и последствия каждой реплики.Айтыс Суюнбая с Катаганом вылился в словесный поединок между казахами и киргизами. Оба возносили достоинства и лучшие стороны своих народов, скрывая недостатки. Первым начал словесную схватку Катаган.Он стал говорить, что у казахов нет ни батыров, ни богатств, и похвалялся, что киргизов много. Последние слова сильно задели Суюнбая и открыли слабую сторону противника. Блистательному импровизатору Суюнбаю не стоило труда "наброситься" на малочисленных киргизов и показать их «слабость» перед превосходящими по численности казахами.Когда он раскрыл перед Катаганом силу и могущество трех жузов, величие их аймаков, имена прославленных батыров и биев, передал, каким богатством владеет народ, собравшиеся беки и манапы, все возглавляемые ханом Орманом и Кара Байтиком киргизы были вынуж­дены с горечью признать победу Суюнбая.Он произнес:…Смутились сидящие ханыОт слов твоих, что вас больше.Разве мало было похвалитьсябогатством?!Если я высочайшая гора,То ты пред ней простой бугорок.Если ты лишь мелкий ручеек,То я – раздольное озеро!Катаган, с самого началаСлова твои были пустыи никчемны.Ведь наткнулся ты на оструюсаблю,Не успокоюсь, пока не порушу.Я – словом своим соловей,Возглавлявший народ оратор!Я поднявшийся из воды камыш,Побеждавший в скачках скакун!Лучше умолкни, Катаган, замри.Храни в памяти своей сей день,Когда был повален мной,Со сломанным своим крылом.А когда собираются киргизыи казахи,Не расточай унылую тоску.После этих слов сгоравшие от стыда киргизы сошли со своих коней и передали их казахскому виртуозу слова.Известно, что после этого айтыса не возник холодок в отношениях между мирно соседствовавшими киргизами и казахами. Суюнбай был певцом эпического размаха, глубоко проникающим в суть явлений. Поучительные слова говорил казахский акын в айтысе с Катаганом. К сожалению, мы, люди сегодняшнего интеллектуального общества, не всегда придерживаемся суждений, высказанных великим духовным наставником Суюнбаем.Мы отмечаем 200-летний юбилей акына. За это время сменилось три поколения, однако воспетые Суюнбаем мечты и цели не изменились, никуда не делись, потому что жизнь людей строится на основе вечных ценностей. Бытовые тяготы и невзгоды, радости и печали являются частью истории и жизненного процесса. Каждая эпоха направляет свой кош в разных направлениях, то устремляясь вперед, то отступая назад. Сложные вопросы требуют справедливого решения. На этом пути согласно веяниям времени формируется гражданское сознание. И потомки, анализируя ошибки прошлого, идут в будущее, выбирая лучший путь.Через стихи, поэтические сказания и размышления, айтысы Суюнбая мы узнаем черты его эпохи. Так какие же вопросы были тогда на первом месте? Какие правильные выводы делал акын, насколько принимал или отвергал их народ? Какими были значение и содержание его слов? Каково было их созвучие с общечеловеческими ценностями и нравственно-воспитательное значение? Если искать ответы на эти вопросы в произведениях акына, то в чем их сокрытый смысл?..Человеческое дитя – живой организм, состоящий из вопросов и ответов. Еще гениальный Абай говорил, что начало формирования ребенка состоит из желания узнать, увидеть и понять что-то в окружающем мире. Поэтому понятно наше стремление постичь суть размышлений акына почти двухвековой давности.Стремящийся понять секрет вечнос­ти человек не думает сам прожить вечность, а думает о том, чтобы были вечными народ, его дух и традиции. В этом и заключается наша национальная идея "Мәңгілік Ел". Без возвышения и развития духа и традиций, литературы и культуры, экономики и политики трудно достичь реализации этой идеи. И чтобы не ошибаться на этом пути в будущее, нужно оглянуться в прошлое и извлечь из него уроки.Когда Суюнбай Аронулы исполнял свои произведения "Карасай-батыр", "Отеген-батыр", "Суранши-батыр", "Жабай-батыр" и другие, то показывал, что представляют собой окружающие враги, вплоть до их имен, создавал их образы. Говорил и о том, как нужно действовать. Когда акын обращал свои слова к батырам и народу, то ставил в пример подвиги и деяния предков, чтобы пробудить мужество, гордость у современников.Недаром говорят, что дети устремленного в будущее народа называют друг друга батырами. Поэтому для Суюнбая не были характерными издевательства и насмешки. Говоря словами выдающегося писателя Мухтара Ауэзова, он был "батыром мысли". Исторические сведения свидетельствуют б его участии в боевых походах с Суранши и Саурыком. Его обращение к духу предка Карасая призывало современников к борьбе с врагами, а не к смерти. Отчасти это и обращение к нам, призыв к вечным целям казахов.Эй, Суранши, Саурык!Долгое время войско КокандаДержалось в Жетысу.Седлайте своих коней,Следуйте вместе со мной!Сколько последуют за вами,Увидите позднее.Если, подняв знамя, пойдетена врага,То последуют за вамиЖивущие на Или жалайыры,шапырашты, многочисленныедулаты.Они тоже оседлают коней.Таким образом, акын Суюнбай выступает в роли главного идеолога исторического сражения. В замечательном толгау "Суранши-батыр" он ярко передал картины сражения и подвиги воина…А если задаться вопросом, что узнают сегодняшние читатели из произведений акына о возглавлявших народ ханах и ставших легендарными доблестных батырах, то, считаю, они поймут истоки и суть идеи "Мәңгілік Ел", увидят примеры героизма и любви к Отечеству. Высокое гражданское звучание поэзии Суюнбая заняло достойное место в художественной литературе.Наш предок КарасайС копьем из дубаИ колчаном стрелБросался в бой,Хоть сорок тысячВрагов нападали.Потомки Карасая – все батыры,Повергавшие в ужас врагов.О подвигах Суранши и СаурыкаЛегенды слагаются в народе.Акын поднимал героический дух народа и такими словами:С тех пор как казахи сталиказахами,С тех пор как оседлали коней,Чего только не испытал народ!В его произведении "Волк на знамени моем" есть замечательные строки:Под знаменем с головой волкаДухом поднимался народ!И налетая, как волки,На врага устремлялся вперед.Так воспевавший мужественный дух и подвиги народа акын Суюн­бай стал духовным лидером и блистательным певцом казахов в XIX веке. Целью его поэзии было стремление к вечности народа, а заветной мечтой – свобода и независимость, поэтому его творческое наследие до сих пор служит священным заветом всем будущим поколениям.…Выдающийся акын Алатау родился на берегу озера Кулансаз в местечке Каракыстак нынешнего Жамбылского района Алматинской области. Суюнбай Аронулы происходил из рода, славившегося своими поэтами. Его дед Кусеп (1701–1791) был известным акыном. От него в 1750 году родился Арон, скончавшийся в 1835 году. У Арона было четверо сыновей – Жаманшал, Жумык, Суюнбай, Оспан. Из них поэтический дар достался лишь Суюнбаю, который еще в детстве во сне увидел красного тигра и кружившуюся вокруг луны домбру.Имя твое почитаю,предок Кызыр,Во сне под утро явился ты ко мнеИ произнес слово "стихи".Тотчас певчие птицы бюль-бюльНадо мною нависли…Воистину Суюнбаю суждено было стать соловьем Степи. Его стихи и песни не канули в небытие, так как впитали в себя боль и чаяния народа, его мечты и высокие стремления. Поэтому каждое слово вещего акына воспринимается как священный завет потомкам.К сожалению, сохранившееся в записях литературное наследие Суюн­бая Аронулы еще не опубликовано полностью. Этому есть несколько причин.Во-первых, при жизни акына, вплоть до Октябрьской революции, не было людей, которые бы записывали его стихи. А в советский период произведения отбирались в соответствии с политикой и идеологией коммунистического режима, публиковались только разрешенные цензурой. Но и выходившие в печати произведения при редактировании подвергались сокращению, терялась часть текста, некоторые слова и целые отрывки были изменены.Во-вторых, подобные ограничения относились и к исследователям. Произведения Суюнбая рассматривались лишь с классовых и интернациональных, идеологических позиций. Поэтому для изучения брались лишь отрывки из айтысов. Эти недостатки присутствуют и в трудах, написанных после обретения страной независимости. Причина в том, что большинство исследователей не знают старого арабского письма, ими не прочитаны варианты текстов, хранящихся в рукописных фондах.Ученые Института литературы и искусства им. М. Ауэзова накануне юбилея акына, чтобы устранить существующие неточности и показать истинную роль Суюнбая в казахской литературе и духовной жизни народа, работают над тем, чтобы по-новому раскрыть образ общественного деятеля и исторической личности, проводят исследования и готовят полное собрание его сочинений, а также научных трудов о творчестве великого поэта.Созидательный дух Суюнбая Аронулы живет в достойных потомках. Его праправнук Султангали Садырбаев – доктор филологических наук, профессор, лауреат премии им. И. Алтынсарина – известен своими трудами в области фольклористики, внес огромный вклад в исследование исторических основ народного поэтического творчества. Благодаря его инициативе и усилиям в Жамбылском районе Алматинской области открылся Музей Суюнбая, издавались книги поэта с его статьями и предисловием.Следующий потомок Суюнбая – Габит Садырбаев, известный в республике архитектор, заслуженный деятель Республики Казахстан, автор ряда замечательных скульптурных композиций. Как главный архитектор Алматы, он является инициатором многих современных комплексов, придающих новый облик солнечному городу у подножия снежных вершин Алатау и словно продолжающих осуществление творческих фантазий великого певца этого края и всего казахского народа. Таким образом, потомки Суюнбая Арон­улы не только помнят, гордятся своим знаменитым предком, чтут его, но и достойно воплощают в жизнь его духовные заветы.В памяти всего народа будет вечно сиять свет поэзии Суюнбая, напоминая о героическом пути к свободе и независимости, запечатленном в бессмертных строках его произведений.