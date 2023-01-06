Магазин электроники обокрали в Жамбылской области

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В полицию с заявлением о краже обратился 30-летний житель села Кордай. Мужчина сообщил, что неизвестные взломали дверь магазина электроники и украли сотовые телефоны и смарт-часы разных марок. Сумма причиненного ущерба составила 4,8 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

Сотрудники Кордайского районного отдела полиции задержали ранее судимого за аналогичное преступление 30-летнего жителя Алматинской области. Вещественные доказательства изъяты.

Ведутся поиски второго подозреваемого.

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, отметили в полиции.