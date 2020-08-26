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Магазин, где многодетные мамы могут продавать свою продукцию, открылся в Алматы
В Турксибском районе Алматы открылся магазин Isker ana, в котором выставлена продукция, выполненная матерями из многодетных и малообеспеченных семей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК Алматы.   

Сообщается, что данный проект реализован в рамках социальной ответственности бизнеса.

"Учитывая, что в центре "Бақытты отбасы" многодетные мамы получают необходимые навыки, а благодаря доступным грантам могут открыть собственный бизнес, данный магазин позволяет наладить сбыт продукции для массового потребления", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что вся продукция изготавливается в учебном центре "Іскер ана", который действует на базе центра "Бақытты отбасы". В центре размещены швейная и войлочная мастерские, проводятся обучающие курсы по люневильской вышивке, курак-корпе, вязанию крючком, пошиву национальной одежды.

В августе т.г. проведен текущий ремонт здания, установлено новое оборудование, расширено техническое оснащение.

Напомним, что в учебном центре "Іскер ана" матери из многодетных и малообеспеченных семей, а также женщины с ограниченными возможностями проходят обучающие курсы по бизнесу и маркетингу.

Всего в текущем году в Алматы в рамках реализации программы продуктивной занятости "Еңбек" 117 многодетным и 574 малообеспеченным матерям были выданы гранты до 200 МРП для открытия собственного бизнеса.

Справочно: магазин расположен в общедоступном месте с удобной транспортной логистикой по адресу: пр. Суюнбая, д. 263.








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