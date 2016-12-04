Магазин по продаже шин горел в Семее

Сегодня рано утром в Семее горело здание магазина по продаже шин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
"Под утро воскресенья, 4 декабря, пожар возник в одном из магазинов по продаже шин. Здание двухэтажное, отдельно стоящее. На месте происшествия максимально были сосредоточены силы и средства пожарных подразделений. Работали 30 человек личного состава и 10 автоцистерн", – сообщили в департаменте.
В 05.41 пожарным удалось локализовать огонь, ликвидировать – в 07.06.
Площадь пожара ориентировочно составляет 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время работы продолжаются. Причины пожара устанавливаются.
"Под утро воскресенья, 4 декабря, пожар возник в одном из магазинов по продаже шин. Здание двухэтажное, отдельно стоящее. На месте происшествия максимально были сосредоточены силы и средства пожарных подразделений. Работали 30 человек личного состава и 10 автоцистерн", – сообщили в департаменте.
В 05.41 пожарным удалось локализовать огонь, ликвидировать – в 07.06.
Площадь пожара ориентировочно составляет 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время работы продолжаются. Причины пожара устанавливаются.